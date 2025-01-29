منصة الترخيص الموحدة تجذب المواهب الطبية وتخفض التكاليف
إن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء منصة وطنية موحدة للترخيص الطبي لقطاع الرعاية الصحية من شأنه تبسيط إجراءات الترخيص وخفض تكاليف الرعاية الصحية وجذب أفضل المواهب الطبية. ووفقاً للخبراء فإن هذه المنصة المبتكرة ستسمح للمهنيين الطبيين بممارسة مهنتهم في إمارات متعددة دون قيود.
وفي حديثهم لصحيفة خليج تايمز ، أكد الخبراء أن هذا النظام من المتوقع أن يعالج النقص في المجالات المتخصصة. ووصف الدكتور رضا صديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الصحية العربية والمدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، هذه الخطوة بأنها خطوة طال انتظارها وستحل التحديات التي تواجه المستشفيات.
وقال إن "بعض المجالات المتخصصة مثل جراحة القلب عند الأطفال أو أمراض الكلى عند الأطفال لا تشهد حالات كافية في مستشفى واحد، وهذا يجعل من الصعب على المستشفيات توظيف أخصائيين بدوام كامل، لأنهم يحتاجون إلى رواتب عالية، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية الإجمالية".
وأضاف أن السماح للأطباء بالعمل في مختلف أنحاء الإمارات سيساعد على توزيع الخبرة الطبية حيث تشتد الحاجة إليها.
وأشارالدكتور صديقي: "بفضل هذا النظام الجديد، يمكن للمتخصصين خدمة قاعدة أوسع من المرضى. على سبيل المثال، يمكن لجراح قلب الأطفال في أبوظبي السفر إلى رأس الخيمة عند الحاجة، مما يضمن حصول المرضى في جميع أنحاء البلاد على رعاية طبية من الدرجة الأولى دون أن تتحمل المستشفيات أعباء مالية إضافية".
ويعتقد الخبراء أيضًا أن الإصلاح سيجذب الأطباء ذوي المهارات العالية ويحسن إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية للمقيمين. وقال الدكتور "فراز خان"، المدير الطبي في المستشفى الأمريكي، حرم عود ميثاء، إن المنصة ستعمل على تبسيط إجراءات الترخيص من خلال تقليل الأعمال الورقية وجداول الموافقة.
وقال الدكتور خان: "إن هذه خطوة تحويلية للمهنيين الطبيين في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال توحيد عملية الترخيص عبر السلطات الصحية المختلفة، يتم التخلص من الخطوات غير الضرورية وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الموافقات".
وأضاف أن المبادرة ستسهل أيضًا على الأطباء الأجانب دخول قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة. "من خلال تبسيط المتطلبات وتسريع أوقات المعالجة، تشجع هذه المنصة المواهب الطبية من الدرجة الأولى على العمل في الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز نظام الرعاية الصحية بأكمله".
وأكد البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للسرطان، أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على البيروقراطية، مما يجعل العمليات التنظيمية أسرع وأكثر كفاءة.
"يضمن هذا النظام الجديد تجربة ترخيص سلسة وموحدة لمقدمي الرعاية الصحية في المرافق العامة والخاصة."
وأكد أيضًا أن إزالة العوائق الإدارية سيسمح للأطباء ببدء عملهم دون تأخير غير ضروري، مما يعود بالنفع على المرضى والمستشفيات.
وأضاف البروفيسور الشامسي: "من خلال تقليص الخطوات، ستساعد هذه المنصة الأطباء على البدء في خدمة المرضى بشكل أسرع. كما تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار والتميز ونظام رعاية صحية أقوى".