منصة الترخيص الموحدة تجذب المواهب الطبية وتخفض التكاليف

وأشارالدكتور صديقي: "بفضل هذا النظام الجديد، يمكن للمتخصصين خدمة قاعدة أوسع من المرضى. على سبيل المثال، يمكن لجراح قلب الأطفال في أبوظبي السفر إلى رأس الخيمة عند الحاجة، مما يضمن حصول المرضى في جميع أنحاء البلاد على رعاية طبية من الدرجة الأولى دون أن تتحمل المستشفيات أعباء مالية إضافية".