مستشفيات دبي تقدم عروضاً خاصة لفحص سرطان الثدي

على سبيل المثال، سيقوم المستشفى الإيراني في دبي بتقديم استشارات مجانية من مختصين في الفترة ما بين 27 إلى 31 أكتوبر، بالإضافة إلى خصم قدره 40% على تصوير الثدي (الماموجرام) وخصم بنسبة 20% على الاختبارات الجينية المتعلقة بسرطان الثدي.