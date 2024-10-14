مستشفيات دبي تقدم عروضاً خاصة لفحص سرطان الثدي
وفقاً لمؤسسة أبحاث السرطان العالمية، يُعد سرطان الثدي ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعاً على مستوى العالم، وهو النوع الأكثر انتشاراً بين النساء. ومع حلول شهر أكتوبر، الذي يُعتبر شهر التوعية بسرطان الثدي، تنظم العديد من المستشفيات حملات لفحص المرض وزيادة الوعي حوله.
على سبيل المثال، سيقوم المستشفى الإيراني في دبي بتقديم استشارات مجانية من مختصين في الفترة ما بين 27 إلى 31 أكتوبر، بالإضافة إلى خصم قدره 40% على تصوير الثدي (الماموجرام) وخصم بنسبة 20% على الاختبارات الجينية المتعلقة بسرطان الثدي.
وفي ذات الوقت، تقدم مستشفيات الإمارات جميرا ومستشفى الإمارات التخصصي باقة فحص الماموجرام مقابل 250 درهماً إماراتياً خلال شهر أكتوبر، والتي تشمل استشارة طبية وفحص الماموجرام.
وفقاً لموقع "برست كانسر دوت اورغ" (Breastcancer.org)، من المتوقع أن يتم تشخيص نحو 310,720 امرأة بسرطان الثدي الغازي في عام 2024، 16% منهن من النساء أقل من 50 عاماً. كما سيتم تشخيص حوالي 56,500 امرأة بسرطان القنوات الموضعي (DCIS).
أما عن أهمية الكشف المبكر، فقد أوضحت الجمعية الأمريكية للسرطان أنه عندما يتم اكتشاف سرطان الثدي مبكراً، وفي مراحله الأولية، فإن المعدل النسبي لبقاء الشخص المصاب على قيد الحياة لمدة خمس سنوات يصل إلى 99%.