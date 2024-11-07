مخاطر صحية بسبب مكملات المغنيسيوم دون وصفة طبية
حذر الأطباء المقيمين في دولة الإمارات العربية المتّحدة من تناول مكملات المغنيسيوم دون استشارة طبية مناسبة، حيث يمكن أن يكون لها آثار صحية خطيرة، بما في ذلك مشاكل القلب ومشاكل التنفس.
وشهد استخدام مكملات المغنيسيوم ارتفاعاً حاداً في السنوات الأخيرة، وقال "رافي شارما"، مدير خدمات الصيدلة في شركة برجيل القابضة: "من المرجّح أن يكون السبب وراء الزيادة الملحوظة في استهلاك مكملات المغنيسيوم هو الوعي المتزايد بفوائدها".
وقال الدكتور "جون كارلو بروجان"، اختصاصي الطب الباطني في مستشفى الكندي التخصصي بدبي: "لاحظت زيادة في عدد المرضى الذين يتناولون مكمّلات المغنيسيوم ويطلبون وصفةً طبية، ويشير أغلبهم إلى التوتر ومشاكل النوم كسبب لاستخدامهم لهذه المكملات".
وبحسب الأطباء، يُعتقد أن هناك عوامل عدّة وراء هذا الاتجاه المتزايد في استهلاك مكملات المغنيسيوم، وتشمل هذه العوامل زيادة الوعي الصحي العام، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ونقص العناصر الغذائية.
قالت الدكتورة أريج الخليل، اختصاصية طب الأسرة في مستشفى السعودي الألماني دبي: "إن زيادة الوعي الصحي، خاصة منذ جائحة كوفيد، جعلت الناس أكثر وعياً بصحتهم، وقد أدّى هذا إلى زيادة استخدام المكملات الغذائية مثل المغنيسيوم".
وأضاف الدكتور الخليل: "لقد لعبت منصات التواصل الاجتماعي أيضاً دوراً، حيث قام المؤثرون بالترويج لمكملات المغنيسيوم لتخفيف التوتر وتحسين النوم واسترخاء العضلات، بالإضافة إلى ذلك، لا يحصل العديد من الأفراد على ما يكفي من المغنيسيوم من خلال النظام الغذائي وحده، مما يجعل المكملات الغذائية الخيار المفضل".
ومع ذلك، يحذر اختصاصيو الرعاية الصحية من تناول مكملات المغنيسيوم دون إرشادات مناسبة؛ لأنه قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، وأضاف الدكتور بروجان: "إن الإفراط في تناول المغنيسيوم قد يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة، وتشمل هذه المخاطر عدم انتظام ضربات القلب وصعوبة التنفس في الحالات الشديدة، وفي حالات نادرة، تسمم المغنيسيوم الذي قد يكون مميتاً".
وقال خبراء الرعاية الصحية: إن المغنيسيوم ضروري لمن تم تشخيصهم بانخفاض مستويات المغنيسيوم (نقص المغنيسيوم في الدم) أو للمرضى الذين يعانون من حالات حادة مثل تسمم الحمل؛ ويجب تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي فقط، وقال الدكتور الخليلي: "أي شيء زائد يمكن أن يكون ضاراً بصحتنا، وعلى الرغم من أن أجسامنا يمكنها تنظيم مستويات المغنيسيوم، إلا أن المغنيسيوم الزائد من المكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة".
وينصح الأطباء السكان باستشارة المتخصّصين في الرعاية الصحية قبل تناول مكمّلات المغنيسيوم، مسلّطين الضوءَ على إمكانيّة حدوث مخاطر صحية خطيرة إذا تم تناولها دون استشارةٍ طبيّةٍ مناسبة.