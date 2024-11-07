مخاطر صحية بسبب مكملات المغنيسيوم دون وصفة طبية

حذر الأطباء المقيمين في دولة الإمارات العربية المتّحدة من تناول مكملات المغنيسيوم دون استشارة طبية مناسبة، حيث يمكن أن يكون لها آثار صحية خطيرة، بما في ذلك مشاكل القلب ومشاكل التنفس.

وشهد استخدام مكملات المغنيسيوم ارتفاعاً حاداً في السنوات الأخيرة، وقال "رافي شارما"، مدير خدمات الصيدلة في شركة برجيل القابضة: "من المرجّح أن يكون السبب وراء الزيادة الملحوظة في استهلاك مكملات المغنيسيوم هو الوعي المتزايد بفوائدها".

وقال الدكتور "جون كارلو بروجان"، اختصاصي الطب الباطني في مستشفى الكندي التخصصي بدبي: "لاحظت زيادة في عدد المرضى الذين يتناولون مكمّلات المغنيسيوم ويطلبون وصفةً طبية، ويشير أغلبهم إلى التوتر ومشاكل النوم كسبب لاستخدامهم لهذه المكملات".

وبحسب الأطباء، يُعتقد أن هناك عوامل عدّة وراء هذا الاتجاه المتزايد في استهلاك مكملات المغنيسيوم، وتشمل هذه العوامل زيادة الوعي الصحي العام، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ونقص العناصر الغذائية.