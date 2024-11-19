مخاطر الحبوب المنومة بدون وصفة طبية وتأثيرها الصحي

وبدأت سارة في شراء المكملات الغذائية من الصيدليات المحلية، على أمل أن تؤمن لها الراحة الكافية لتتمكن من القيام بواجبات عملها الشاق. ومع ذلك، بمرور الوقت، أدركت أنه حتى في الليالي التي شعرت فيها بالنعاس الشديد، اعتادت أن تلجأ إلى تناول الحبوب لتسريع عملية خلودها إلى النوم، دون أن تدرك المخاطر التي تتعرض لها.