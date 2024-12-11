"مايك ثورستون": كيف تغير التكنولوجيا الذكية مستقبل اللياقة البدنية
"شهدت صناعة اللياقة البدنية ثورة مع دمج التقنيات المتقدمة التي تساعد الأفراد على قياس وتحسين أدائهم. بدءاً من الأجهزة القابلة للارتداء وصولاً إلى تطبيقات اللياقة البدنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل التكنولوجيا على تمكين المستخدمين من تتبع المقاييس الرئيسية، تحديد الأهداف، وتحسين تدريباتهم بشكل لم يسبق له مثيل
"أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية أدوات أساسية لمراقبة الصحة واللياقة البدنية. فهي تتعقب مقاييس مثل معدل ضربات القلب، الخطوات، السعرات الحرارية المحروقة، أنماط النوم، وحتى مستويات الأكسجين في الدم. كما توفر أجهزة مثل (آبل واتش) Apple Watch و(فيت بيت)Fitbit وساعات (جيرمن) Garmin ميزات مثل تقدير (في أو 2 ماكس) VO2 max، وهو مقياس أساسي لفهم اللياقة القلبية الوعائية."
"من ناحية أخرى، تقدم التطبيقات رؤى شخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي. حيث تحلل هذه التطبيقات بيانات المستخدم لاقتراح تمارين مخصصة، ومراقبة التقدم، وحتى تعديل خطط التدريب بشكل ديناميكي. على سبيل المثال، تركز تطبيقات مثل (هووب) Whoop على التعافي من خلال تحليل بيانات الإجهاد والنوم للتوصية بفترات الراحة المثلى، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى."
"توفر الأدوات المتقدمة مثل أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب (HRV) وأجهزة تحليل تكوين الجسم رؤى أعمق لمستويات اللياقة البدنية. يوفر معدل ضربات القلب (HRV) مقياساً لمستويات التعافي والإجهاد، مما يساعد على فهم شامل للصحة البدنية."
إن القدرة على قياس أداء اللياقة البدنية تعمل على تعزيز المساءلة وتساعد الأفراد على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول صحتهم.
لكن السؤال الحقيقي هو: هل نعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا؟
"هذا هو الموضوع الذي نسلط الضوء عليه في دردشتنا مع المؤثر في مجال اللياقة البدنية مايك ثورستون. مع أكثر من مليون مشترك على يوتيوب، يعد مايك أيضاً مؤسس تطبيق(ثرست) THRST، الذي يوفر للمشتركين نصائح لياقة بدنية مخصصة لمساعدتهم في تحقيق اللياقة البدنية التي يحلمون بها."
بالإضافة إلى الاعتماد المفرط على التكنولوجيا، نناقش الأجهزة القابلة للارتداء عالية الأداء والتقنيات الأساسية التي تساعدنا في مراقبتها. مقتطفات محررة من المقابلة:
كيف تحدد "الأداء العالي" في سياق اللياقة البدنية والحياة اليومية؟ هل تطور نهجك للوصول إلى ذروة الأداء على مر السنين؟
"بالنسبة لي، الأداء العالي يعني تجاوز الحدود باستمرار، سواء جسدياً أو عقلياً، لتحقيق أفضل ما لديك. في اللياقة البدنية، لا يتعلق الأمر فقط برفع أثقال أثقل أو الجري بشكل أسرع؛ بل يتعلق بفهم جسمك والاستماع إلى احتياجاته. على مر السنين، تطورت من التركيز على الجماليات البحتة إلى رؤية أكثر شمولية تشمل التعافي والصحة العقلية والعادات المستدامة. بفضل تقنيات اللياقة البدنية القابلة للارتداء مثل (هووب) WHOOP، التي لعبت دوراً مهماً في هذه الرحلة من خلال توفير رؤى حول التعافي والنوم، أصبحت قادراً على تحسين أدائي بشكل مستدام."
ما الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين التدريبات الخاصة بك وتتبع التقدم؟ هل هناك أدوات أو تطبيقات محددة تعتمد عليها لمراقبة أدائك؟
"التكنولوجيا أصبحت ضرورية في اللياقة البدنية، إذ تتيح لنا قياس جهودنا وتتبع تقدمنا بدقة أكبر. أعتمد بشكل كبير على (هووب) WHOOP لمراقبة معدل ضربات قلبي، نومي، وتعافيي، مما يساعدني في اتخاذ قرارات التدريب المناسبة. تساعدني هذه البيانات في تعديل تدريباتي، والتأكد من بذل قصارى جهدي عندما أستطيع، والتراجع عندما أحتاج إلى التعافي."
هل يمكنك مشاركة كيفية تصميم تطبيق اللياقة البدنية الخاص بك لمساعدة المستخدمين على الأداء بأعلى مستوى؟ ما الذي يميزه عن تطبيقات اللياقة البدنية الأخرى المتوفرة في السوق؟
"تم تصميم تطبيق اللياقة البدنية الخاص بي حول الأهمية الأساسية لتنفيذ التمارين وتتبعها، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من البرامج المنظمة التي صممتها بنفسي. نركز على تثقيف المجتمع حول كيفية رفع الأثقال بالشكل والإيقاع والتحكم المثاليين، وحيثما أمكن، نحمّلهم المسؤولية لاستكمال جلساتهم باستمرار، أسبوعاً بعد أسبوع. إنه مثل وجودي كمدرب شخصي لهم في جيبهم طوال الوقت. على عكس التطبيقات الأخرى التي قد تقدم روتيناً عاماً، نحن نؤكد على فهم الاحتياجات الفريدة لكل مستخدم، مما يسمح لهم بتعديل التمارين بسهولة للتركيز على مجموعات العضلات المتأخرة والنقاط الضعيفة. يتيح دمج الرؤى من الأجهزة القابلة للارتداء في التطبيق للمستخدمين ربط تدريبهم ببيانات حية حول تعافيهم وأدائهم، مما يخلق نهجاً أكثر شمولاً لتحقيق الأداء العالي."
مع وجود العديد من الأدوات والأجهزة التي تتيح تتبع اللياقة البدنية، كيف يمكنك تحديد الأدوات التقنية التي تساهم فعلياً في تحسين أداء الشخص؟ هل لديك أي نصيحة لتجنب "الاستخدام المفرط للتكنولوجيا"؟
"أعتقد أن المفتاح يكمن في التركيز على الأدوات التي تقدم رؤى قابلة للتنفيذ بدلاً من مجرد جمع البيانات. على سبيل المثال، توفر لي الأداة التي أستخدمها مقاييس مفيدة تساعدني على فهم مدى استعداد جسمي للتدريب. لتجنب التحميل الزائد على التكنولوجيا، أوصي بالالتزام ببعض الأدوات الموثوقة التي تتوافق مع أهدافك واحتياجاتك المحددة. الجودة، بدلاً من الكمية، هي ما يهم لتحسين الأداء."
بأي الطرق ترى أن الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي يؤثر على مستقبل اللياقة البدنية والتدريب الشخصي؟ هل هناك تطورات معينة تثير حماسك بشكل خاص؟
"من المتوقع أن يحدث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ثورة في مجال اللياقة البدنية من خلال تقديم توصيات أكثر تخصيصاً للتدريب والتعافي. وأنا متحمس بشكل خاص للتطورات التي تدمج البيانات من الأجهزة القابلة للارتداء، مما يسمح بإجراء تعديلات في الوقت الفعلي على برامج التدريب بناءً على شعور المستخدم وتعافيه. قد يؤدي هذا إلى تحقيق اختراقات في كيفية تعاملنا مع اللياقة البدنية، مما يجعلها أكثر فعالية وأسهل في الوصول إليها."
هل تعتقد أن التوازن بين الصحة العقلية واللياقة البدنية يتأثر بالاعتماد المفرط على التكنولوجيا، أم أن التكنولوجيا يمكن أن تعزز المرونة العقلية؟
"إنه سلاح ذو حدين. ففي حين أن الإفراط في الاعتماد على التكنولوجيا قد يؤدي أحياناً إلى القلق بشأن مقاييس الأداء، فإن استخدامها بوعي يمكن أن يعزز المرونة العقلية. على سبيل المثال، توفر التكنولوجيا التي أستخدمها رؤى حول التعافي والنوم، مما يساعد الأفراد على فهم متى يجب عليهم بذل المزيد من الجهد، أو الأهم من ذلك، متى يجب عليهم التراجع. يمكن أن يقلل هذا الوعي من التوتر ويعزز عقلية أكثر صحة."
مع تركيز العديد من الأشخاص على مكاسب اللياقة البدنية قصيرة المدى، ما هي النصيحة التي تقدمها لبناء عقلية الأداء العالي على المدى الطويل؟
"مفتاح تحقيق أداء عالٍ على المدى الطويل هو الصبر والاتساق. ركز على التحسينات التدريجية بدلاً من التوقعات الفورية. إن التركيز على التعافي أمر حيوي؛ فخلال فترة الراحة يتكيف جسمك وينمو أقوى. تذكر أن الأداء العالي أشبه بسباق الماراثون، وليس ركضاً سريعاً."
قد يكون الحفاظ على الأداء العالي مع تحقيق التوازن بين المسؤوليات المتعددة أمراً صعباً. كيف تدير وقتك وطاقتك في مشاريعك التجارية وإنشاء المحتوى وحياتك الشخصية؟
"إدارة الوقت أمر بالغ الأهمية. فأنا أحدد أولويات مهامي وأراقب مستويات طاقتي. يساعدني فهم الوقت الذي أكون فيه في قمة طاقتي على تخصيص الوقت للأعمال وإنشاء المحتوى، مع تخصيص وقت لحياتي الشخصية والتعافي. يتعلق الأمر بإيجاد التوازن ومعرفة متى أبذل قصارى جهدي ومتى أستريح."
أنت تلهم الكثيرين ليعيشوا حياة أكثر صحة ونشاطاً. ما الذي يلهمك أو من الذي يلهمك للاستمرار في تجاوز حدودك؟
"أستلهم الإلهام من مجتمعي والأفراد الذين أتواصل معهم عبر منصتي. لقد سمح لي جمال مسيرتي المهنية حتى الآن بالتدريب مع بعض من أفضل الرياضيين على هذا الكوكب واللقاء بهم. إنهم يلهمونني للعمل بجد والمضي قدماً، سواء من الناحية العقلية أو الجسدية. على أساس يومي، سواء في الشوارع أو في صالة الألعاب الرياضية أو أثناء سفري، ألتقي بالعديد من الأفراد الذين شاهدوا محتواي على منصات مختلفة. يبدو أنهم جميعاً سعداء حقاً برؤيتي، ولا يتوقفون عن تقديم التعليقات الإيجابية. سواء ألهمتهم لتغيير أجسادهم أو مسيرتهم المهنية أو حياتهم، فإن هذا يحفزني على الاستمرار في ما أفعله، حتى أتمكن من الوصول إلى المزيد من الأشخاص."
ما هي النصيحة التي تقدمها لشخص بدأ للتو رحلته في اللياقة البدنية ويهدف إلى تحقيق أداء عالٍ؟ هل هناك أي أخطاء يجب تجنبها؟
"نصيحتي هي أن تبدأ ببطء وتعطي الأولوية للشكل على الكثافة. من الأخطاء الشائعة المبالغة في بذل الجهد في وقت مبكر جداً، مما قد يؤدي إلى الإصابة. أيضاً، لا تقلل من أهمية التعافي. من الجيد استخدام الأدوات التي تساعدك على فهم جسمك بشكل أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تدريبك وراحتك."
إذا كان بإمكانك تطوير أو الاستثمار في أي تقدم تقني في مجال اللياقة البدنية، فما هو هذا التقدم ولماذا؟
"ما زلت أعتقد أن التغذية هي واحدة من أكثر الجوانب الشخصية والمعقدة للصحة واللياقة البدنية التي لا يفهمها الكثير من الناس بشكل كامل أو يواجهون صعوبة في الالتزام بها. أود الاستثمار في التكنولوجيا التي تخبر الفرد بالضبط بما يجب أن يأكله في أوقات محددة خلال اليوم، مما سيمكنه من العمل والأداء الأمثل، بالإضافة إلى تعظيم الصحة وطول العمر والحفاظ على تكوين الجسم والمظهر الجسدي المطلوبين أو تحقيقهما. أعتقد أن التخصيص والنهج المصمم خصيصاً هو الاتجاه الذي نتجه إليه في مجالات التدريب والتغذية والمكملات الغذائية والتعافي وغيرها. يزدهر مشهد الصحة والعافية الآن ولا شك أنه سيستمر في ذلك. مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أعتقد أننا سنشهد بعض التطورات والمنتجات المذهلة التي ستظهر في هذا المجال."