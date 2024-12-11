"مايك ثورستون": كيف تغير التكنولوجيا الذكية مستقبل اللياقة البدنية

"أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية أدوات أساسية لمراقبة الصحة واللياقة البدنية. فهي تتعقب مقاييس مثل معدل ضربات القلب، الخطوات، السعرات الحرارية المحروقة، أنماط النوم، وحتى مستويات الأكسجين في الدم. كما توفر أجهزة مثل (آبل واتش) Apple Watch و(فيت بيت)Fitbit وساعات (جيرمن) Garmin ميزات مثل تقدير (في أو 2 ماكس) VO2 max، وهو مقياس أساسي لفهم اللياقة القلبية الوعائية."

"من ناحية أخرى، تقدم التطبيقات رؤى شخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي. حيث تحلل هذه التطبيقات بيانات المستخدم لاقتراح تمارين مخصصة، ومراقبة التقدم، وحتى تعديل خطط التدريب بشكل ديناميكي. على سبيل المثال، تركز تطبيقات مثل (هووب) Whoop على التعافي من خلال تحليل بيانات الإجهاد والنوم للتوصية بفترات الراحة المثلى، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى."

"توفر الأدوات المتقدمة مثل أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب (HRV) وأجهزة تحليل تكوين الجسم رؤى أعمق لمستويات اللياقة البدنية. يوفر معدل ضربات القلب (HRV) مقياساً لمستويات التعافي والإجهاد، مما يساعد على فهم شامل للصحة البدنية."

إن القدرة على قياس أداء اللياقة البدنية تعمل على تعزيز المساءلة وتساعد الأفراد على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول صحتهم.