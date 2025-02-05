لاعب إماراتي ينتصر في مباراة العمر على السرطان

وبعد مراجعة شاملة للمرض، أوصى الأطباء بالعلاج الإشعاعي المستهدف. وأظهر علاجه الأولي، الذي اكتمل في أوائل عام 2021، نتائج واعدة، دون ظهور أي علامات فورية على تطور المرض. ولكن بحلول نهاية العام، عاد الورم العدواني إلى الظهور بشكل مدمر.