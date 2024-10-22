"كايلا إيتسينز"..نصائح ذهبية للتدريب بعد الحمل في "دبي أكتيف 2024"
"سيقام معرض دبي أكتيف 2024، المعرض الرائد في مجال الصحة واللياقة البدنية والعافية في الشرق الأوسط، في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو. ينظم الحدث شركة (أيج ميدل إيست) IEG Middle East بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي ودائرة دبي للسياحة، وسيضم أكثر من 600 رياضي ومؤثر، ويجذب أكثر من 38,000 من عشاق اللياقة البدنية."
ويمكن للزوار أن يتوقعوا جلسات تمرين ديناميكية بقيادة أيقونات اللياقة البدنية العالمية، بما في ذلك لينا ديب، وكايلا إيتسينز، وكورتني بلاك.
ويصادف المعرض أيضاً افتتاح مبادرة العافية التي تستمر لمدة شهر ضمن تحدي دبي للياقة البدنية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، شاركت "لينا وكورتني"، في محادثات حصرية مع الخليج تايمز، رحلاتهما الشخصية حيث أخذتانا عبر فلسفات اللياقة البدنية الخاصة بهما.
"في هذه الأثناء، عادت "كايلا"، التي تحدثت العام الماضي عن كيفية تبني اللياقة البدنية كجزء من نمط الحياة اليومي من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، لتقديم بعض النصائح الإضافية. تشاركنا هذه المرة المدربة الشخصية المعترف بها عالمياً، والتي تسعى إلى تزويد النساء بالأدوات التي يحتجنها لتحسين صحتهن ولياقتهن البدنية وزيادة ثقتهن بأنفسهن، أفضل النصائح للتدريب بعد الحمل. فيما يلي إجابات كايلا:"
" الراحة والتعافي"
عندما يتعلق الأمر بالتدريب بعد الحمل، أعتقد أن أول شيء هو الأكثر أهمية هو أن تأخذي وقتاً للراحة والتعافي بشكل صحيح والعمل مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك لضمان أن يتمكن جسمك من العودة إلى اللياقة البدنية بأمان.
سواء كنت قد خضعت لولادة طبيعية أو قيصرية، فإن وقت الانتظار للعودة إلى اللياقة البدنية يكون عادة حوالي ستة أسابيع.
على الرغم من أنه لا يُنصح بالعودة إلى صالة الألعاب الرياضية قبل فترة الانتظار التي تبلغ ستة أسابيع، إلا أن هناك بالتأكيد أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تحريك جسدك وتصفية ذهنك.
" اذهب للمشي "
أول شيء أنصح به هو مجرد الخروج للمشي أثناء وقت القيلولة. بالنسبة لي، كان هذا يشبه اصطحاب ابنتي أو ابني في عربة الأطفال للمشي لمدة ساعة في الأسبوع الرابع أو الخامس.
هناك شيء آخر أنصح النساء بفعله، وهو الدخول إلى تطبيق (سويت) SWEAT والاطلاع على برامجنا المتعددة للحمل والتدريب على الحمل. والتي تتضمن أيضاً التدريب بعد الولادة القيصرية.
' التنفس والتمدد'
يجب أن نتذكر أن أسس الجسم تحتاج إلى إعادة بنائها أولاً قبل الاندماج في أي نوع من التدريب. ويبدو هذا الأمر مثل العمل على عضلات قاع الحوض والتنفس والتمدد (ضمن حدود).
إن مرحلة ما بعد الحمل هي الفترة في حياة المرأة التي لا تشعر فيها بأن جسدها ملك لها حقاً، لذلك من المهم أن تأتي الصحة العقلية دائماً في المقام الأول وأن تقترن بأشياء مثل المشي والتمدد والتنفس والتأمل والراحة الكافية واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.
أود أن تتذكر النساء أن هذه مجرد فترة قصيرة من حياتهن، ولكن العودة إلى اللياقة البدنية في وقت مبكر جداً أو ضد تعليمات المتخصصين في الرعاية الصحية قد يؤدي إلى الإصابة.
إذا كان بإمكاني أن أقول لنفسي شيئاً واحداً بعد الحمل، فسأقول، "لن يكون الأمر دائماً على هذا النحو، ولن تشعري دائماً بهذه الطريقة. ستتذكرين هذا الوقت وتشعرين بالفخر الشديد - لذا استمتعي باللحظات الآن، لأنني أعدك بأنك ستصلين إلى هناك".