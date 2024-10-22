"كايلا إيتسينز"..نصائح ذهبية للتدريب بعد الحمل في "دبي أكتيف 2024"

"في هذه الأثناء، عادت "كايلا"، التي تحدثت العام الماضي عن كيفية تبني اللياقة البدنية كجزء من نمط الحياة اليومي من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، لتقديم بعض النصائح الإضافية. تشاركنا هذه المرة المدربة الشخصية المعترف بها عالمياً، والتي تسعى إلى تزويد النساء بالأدوات التي يحتجنها لتحسين صحتهن ولياقتهن البدنية وزيادة ثقتهن بأنفسهن، أفضل النصائح للتدريب بعد الحمل. فيما يلي إجابات كايلا:"