قلة النوم تسرّع شيخوخة الدماغ 3 سنوات إضافية

أظهرت دراسات حديثة وجود ارتباط مباشر بين النوم الكافي وتأخير شيخوخة الدماغ. ويحذر الخبراء المحليون من أن سكان دولة الإمارات بحاجة إلى التركيز على الحصول على قسط كافٍ من النوم للحفاظ على صحتهم العقلية والجسدية.

وقالت "ألكسندرا زاتارين"، المؤسس المشارك ونائب الرئيس للعلامة التجارية والتسويق في شركة تكنولوجيا النوم "إيت سليب": "في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنتشر أنماط النوم غير المنتظمة وقلة الراحة، يُعدّ التركيز على جودة النوم أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة الدماغ على المدى الطويل وإبطاء عملية شيخوخته. في عالم اليوم سريع الوتيرة، لا يُعتبر الاهتمام بالنوم مجرد خيار صحي أو رفاهية، بل هو ركيزة أساسية لنمط حياة متوازن واستثمار طويل الأجل في الصحة والعمر المديد. باختصار، نوعية النوم التي نحصل عليها اليوم تؤثر بشكل مباشر على حدة أذهاننا وتركيزها ومرونتها في المستقبل".

وأظهر استطلاع للرأي أُجري في وقت سابق من هذا العام، وشارك فيه أكثر من 950 شخصاً، أن 40% من سكان الإمارات ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التوتر.

كما أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن قلة النوم يمكن أن تعادل ثلاث سنوات إضافية من شيخوخة الدماغ لدى الأشخاص في الأربعينيات من العمر. ركز الباحثون على 589 مشاركاً، كان متوسط أعمارهم حوالي 40 عاماً عند بدء الدراسة. وعندما تم فحص أدمغتهم مرة أخرى في سن 55 عاماً، تبين أن الأشخاص الذين لديهم أربع سمات نوم سيئة أو أكثر، كانت أدمغتهم تبدو أكبر عمراً بنحو 2.6 عاماً في المتوسط مقارنة بأدمغة من يعانون من سمة نوم سيئة واحدة أو لا يعانون من أي منها.

تأثير قلة النوم