فيتامين K2: الحل الواعد لتقلصات الساق الليلية المؤلمة

هل استيقظت يوماً في منتصف الليل مع ألم حادّ مفاجئ، ينتشر عبر عضلة الساق، مما يجعلك تتقلب وتتحرك، غير قادر على العثور على وضع مريح؟

يمكن أن تكون تقلّصات الساق الليلية غير المرغوب فيها مفاجئة ومزعجة، وغالباً ما تمنعك من الاستمتاع بنومٍ هادئ ليلاً، ويمكن أن يصبح الألم شديداً أيضاً، مما يجعل من الصعب الاسترخاء، ويسبب انزعاجاً مستمراً لفترة طويلة بعد أن يخفّ التقلّص.

على الرغم من شيوع تقلّصات الساق الليلية، التي تؤثّر في أكثر من 60% من السكان البالغين، وفقاُ لعيادة كليفلاند، إلا أنّ علاجها يظلّ صعباً لأسباب كامنة غير معروفة، ونتيجة لذلك، هناك عددٌ قليل جداً من الأدوية والعلاجات الآمنة والفعالة المتاحة.

ومع ذلك، ألقت دراسة حديثة نُشرت في مجلة (الجمعية الطبية الأمريكية للطب الباطني) JAMA Internal Medicine الضوءَ على علاج فعّال: فيتامين K2. وقد أظهر هذا الفيتامين الأقلّ شهرةُ نتائجَ واعدة في تقليل تكرار هذه النوبات المؤلمة وشدّتها ومدّتها لدى كبار السن، وبإجراء تجربة شملت 199 مشاركاً على مدى ثمانية أسابيع، كشفت النتائج أن تناول مكملات فيتامين K2 اليومية خفّف بشكلٍ كبير من أعراض تقلّصات الساق الليلية.