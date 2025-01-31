طفلة إماراتية تنجو بمعجزة بعد 137 يوماً في العناية المركزة

وُلدت الطفلة سلامة في الأسبوع 22.5 من الحمل، وبلغ وزنها 500 جرام فقط، وخرجت إلى العالم في ظروف لا يمكن تصورها. كان من المفترض أن يكون لها شقيق توأم، لكنه لم يَنجُ. ولم تكن لديها فرصة كبيرة أيضاً، ولكن بفضل تفاني الفريق الطبي وحب عائلتها الذي لا يتزعزع، تحدت سلامة كل التوقعات.