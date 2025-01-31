طفلة إماراتية تنجو بمعجزة بعد 137 يوماً في العناية المركزة
وُلدت الطفلة سلامة في الأسبوع 22.5 من الحمل، وبلغ وزنها 500 جرام فقط، وخرجت إلى العالم في ظروف لا يمكن تصورها. كان من المفترض أن يكون لها شقيق توأم، لكنه لم يَنجُ. ولم تكن لديها فرصة كبيرة أيضاً، ولكن بفضل تفاني الفريق الطبي وحب عائلتها الذي لا يتزعزع، تحدت سلامة كل التوقعات.
اضطرت الطفلة الإماراتية إلى قضاء الأشهر الأربعة والنصف الأولى من حياتها مع أنابيب متصلة بجسمها، متصلة بأجهزة المراقبة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) في مدينة برجيل الطبية (BMC) في أبو ظبي.
لم تستطع والدتها سينا صالح أن تنسى ذلك اليوم الذي تم نقلها فيه على عجل إلى المستشفى وهي تحمل توأمها في شهرها الخامس من الحمل.
قالت سينا: "كنت أزور منزل والدي في أبو ظبي عندما شعرت فجأة بألم شديد في البطن". تم نقلها على الفور إلى مركز بلومبرج الطبي، حيث تلقت الأخبار الصادمة: كانت في مرحلة المخاض المبكر.
بذل الأطباء جهوداً مضنية لإبقاء الطفلين في رحم أمهما لمدة عشرة أيام أخرى على الأقل لتحسين فرص نجاتهما. إلا أن شقيق سلامة التوأم لم يَنجُ.
وقالت سينا، التي لديها ابنة تبلغ من العمر خمس سنوات أيضاً: "كنت خائفة من فقدان سلامة أيضاً، تماماً كما فقدت ابني. لقد كان الوقت الأصعب بالنسبة لي ولزوجي".
النضال من أجل حياتها
وقالت الدكتورة عنايات مصدق، استشارية طب حديثي الولادة ونائبة رئيس القسم في مركز بلومبرج الطبي، إن الحالة الأولية للطفلة سلامة كانت خطيرة للغاية.
"ولدت برئتين غير ناضجتين ومضاعفات طبية متعددة. وكانت أكبر العقبات هي تأمين مجرى الهواء، ووضع استراتيجية للتهوية، وإدارة عدم تحملها للتغذية"، كما قالت.
عمل فريق من أطباء حديثي الولادة، وممرضات حديثي الولادة، ومعالجي الجهاز التنفسي، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وأخصائيي جراحة الأطفال، وأمراض القلب، وأمراض الرئة، وطب العيون، معاً لإعطاء الطفلة أفضل فرصة ممكنة.
في غضون أسابيع قليلة من عمرها، واجهت حالة طارئة تهدد حياتها - تمزقت الأمعاء مما تسبب في انتفاخ البطن الشديد والعدوى. قاد الدكتور راجا سيخار سينجاباجو، جراح الأطفال، الإجراء المعقد الذي أنقذ حياتها.
"أجرى الأطباء عملية جراحية لطفلة تزن 500 جرام فقط، وتعاني من مشاكل طبية متعددة، الأمر الذي تطلب دقة وحذراً شديدين. وقد أجرينا لها فتحة معوية مؤقتة لجمع البراز، ثم أجرينا عمليات جراحية إضافية لاستعادة استمرارية الأمعاء"، وفقاً للدكتور سينجاباجو.
بالنسبة لسينا، كان كل يوم بمثابة رحلة عاطفية مليئة بالتقلبات. تقول: "كانت كل عملية مرهقة، وكان القلق ساحقاً. وكانت الرضاعة الطبيعية تشكل تحدياً، ولكن بفضل دعم الفريق الطبي، تمكنت من تزويدها بحليب الثدي من خلال زجاجة".
استعادة
وبفضل التدخل الجراحي والرعاية المتخصصة، لم تنجُ سلامة فحسب، بل بدأت تتحسن. وكان خروجها من المستشفى لحظة من الفرح.
"من النادر للغاية أن يعود الأطفال المولودون في الأسبوع الثاني والعشرين إلى المنزل بنجاح. عندما تم فصل سلامة عن الأكسجين وتمكنها من الرضاعة عن طريق الفم، كان ذلك احتفالاً للفريق بأكمله"، كما قال الدكتور مصدق.
بالنسبة لسينا وعائلتها، كانت الرحلة أشبه بالمعجزة. قالت: "قضينا أكثر من أربعة أشهر ونصف في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة - أصبحت منزلنا الثاني، وأصبح الموظفون عائلتنا. لقد منحونا القوة والأمل. بفضل الله والفريق الطبي الرائع، تنمو سلامة الآن وتكبر مثل أي طفل آخر في عمرها".