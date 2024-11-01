طب الأسنان البيولوجي: نهج شامل لصحة الفم والجسم

دكتور روز، هل يمكنك أن تشرح لنا ما هو طب الأسنان البيولوجي وكيف يختلف عن طب الأسنان التقليدي؟

يتبنى طبّ الأسنان البيولوجي نهجاً شاملاً لرعاية الأسنان، مع التركيز على العلاقة بين صحة الفم والصحة العامة، والاعتراف بأن ما يحدث في الفم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على بقية الجسم. في حين ركز طب الأسنان التقليدي على علاج مشاكل الأسنان بمعزل عن غيرها، باستخدام مواد وطرق قد لا يُؤخذ في الاعتبار تأثيراتها على الصحة العامة؛ يعطي طب الأسنان البيولوجي الأولوية للمواد المتوافقة بيولوجياً، والرعاية الوقائية، والتقنيات الأقل تداخلاً. يهدف نهجنا إلى علاج الشخص ككل، وليس فقط مشكلة الأسنان.

كيف تؤثر صحة الفم على الصحة العامة؟

ترتبط صحة الفم ارتباطاً وثيقاً بالصحة العامة، حيث تعمل كبوابة للجسم. ففي الفم كمٌّ متنوع من البكتيريا التي يمكن أن تسبّب العدوى أو الالتهاب أو عند استخدام مواد سامة تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة. على سبيل المثال، يمكن للبكتيريا الموجودة في الفم أن تدخل مجرى الدم، مما قد يؤثر على أعضاء مثل القلب.

تشير الأبحاث إلى أن ضعف صحة الفم قد يؤدي إلى أمراض جهازية مثل التهاب الشغاف، حيث يصاب الغشاء الداخلي للقلب بالالتهاب بسبب البكتيريا، وهذا يشير لأهمية الحفاظ على نظافة الفم. وقد يوصي طبيب القلب بإجراء فحوصات الأسنان قبل الجراحة للتأكد من عدم وجود أي عدوى قد تؤدي إلى تعقيد الإجراءات.

بالإضافة لذلك فإن أنواع المواد المستخدمة في أعمال طب الأسنان قد يكون لها آثار على الصحة العامة. على سبيل المثال، يمكن للمعادن الثّقيلة الموجودة في الحشوات أن تتسرّب إلى الجسم، مما يؤدي إلى التسمم المحتمل. ولهذا السبب من الضروري مراقبة المواد المستخدمة في طب الأسنان وتفاعلاتها مع اللعاب، حيث يمكن أن تنتقل إلى ما هو أبعد من الفم.

ما هي المبادئ الأساسية التي توجه ممارساتك في طب الأسنان البيولوجي؟