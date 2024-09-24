ضغوط العمل وتأثيرها على مزاج الموظفين في المساء

مع اقتراب ساعات العمل من نهايتها وحلول المساء، يعاني العديد من الموظفين من انخفاض ملحوظ في الحالة المزاجية والدافعية.

وتسلط دراسة حديثة أجرتها جامعة "ميشيغان" الضوء على تراجع كبير في الرفاهية العاطفية بين الساعة الرابعة مساءً والحادية عشرة مساءً، مما يستدعي منا إلقاء نظرة فاحصة على الأسباب والحلول الممكنة.

وأكدت "سروثي جورج"، أخصائية التغذية في مستشفى "إن إم سي" التخصصي في العين، على الدور المهم للنظام الغذائي في التأثير على الحالة المزاجية خلال فترة ما بعد الظهر والمساء. وقالت: "النظام الغذائي الصحي المتوازن هو المفتاح. وعلى الرغم من عدم وجود طعام خارق واحد يمكنه تحسين الحالة المزاجية على الفور، فإن تناول مزيج من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والفيتامينات يمكن أن يساعد في منع الركود في فترة ما بعد الظهر."