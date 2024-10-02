شريط الفم وصودا الخبز: هل تساهم "ترندات تيك توك" في تحسين الصحة؟

شاركت أنيتا (اسم مستعار لحماية الخصوصية)، المقيمة في دبي والبالغة من العمر 34 عاماً، تجربتها حول اتباع نظام غذائي المعتمد على اللحوم. وقالت: "قرأت عن أن الكربوهيدرات هي الشر الأكبر والسبب الرئيسي في زيادة الوزن، لذلك قررت تجربة النظام الغذائي المعتمد على اللحوم. في الشهر الأول، كان رائعاً وفقدت الوزن بسرعة. ومع ذلك، في بداية الشهر الثاني، بدأت أشعر بالضيق وفي أحد الأيام اكتشفت وجود دم في البراز. هرعت إلى الطبيب ووجدت أنه بسبب عدم استهلاك ما يكفي من الألياف، أصبت بالبواسير وشق شرجي. كان الأمر مؤلماً ومحرجاً وكان له تأثير كبير على صحتي. لم أتمكن من الجلوس بشكل مستقيم لأكثر من أسبوع واضطررت إلى التوقف عن رفع الأثقال لأكثر من شهر. كانت تلك هي المرة الأخيرة التي قد أجرب فيها أحد الترندات من تيك توك".