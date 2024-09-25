سن اليأس: نصائح الخبراء لتحسين جودة الحياة
سن اليأس، ما الذي تثيره هذه الكلمة في نفسك؟
فضول؟ ارتباك؟ قلق؟ خوف؟ هل تشعرك بالقشعريرة عند التفكير بها؟
لا تقلقي، أنت لست وحدك.
قد يبدو أن "نهاية سنوات الإنجاب لدى المرأة" أمرٌ مُحررٌ لها، ولكن لنكن صادقين - نحن نعلم أن الأمر يأتي مع نصيب من التحديات.
إليك بعض الحقائق:
1. حالياً، تم التعرف على أكثر من 80 من الاعراض المرتبطة بانقطاع الطمث/سن اليأس المبكر، والذي من الممكن أن يستمر لسنوات.
2. ثلاث من كل أربع نساء سوف تظهر عليهن الأعراض.
3. معظم الأطباء غير مدربين على تشخيص انقطاع الطمث/ما قبل انقطاع الطمث، لذا فإن النساء عادة ما يبحثن كثيراً للحصول على التشخيص.
يبدو الأمر مروعاً بعض الشيء، أليس كذلك؟ ولكن ماذا لو لم يكن التعامل مع انقطاع الطمث أمراً مربكاً؟
ماذا لو كنت تستطيعين الوصول إلى فريق من الأطباء المختصين المستعدين لإرشادك خلال رحلتك التي قد تكون عشوائية في كثير من الأحيان؟
"هذا هو بالضبط الموضوع الذي سيتم تناوله في حلقة النقاش القادمة، والتي ستغطي التقلبات العاطفية، والأعراض الجسدية، بالإضافة إلى الأساليب الطبية وغير الطبية. هذا الحدث، الذي يضم الدكتورة "جيرالدين نايدو"، والدكتور "مارتن جالي"، والدكتور "جون هوانج"، وليندا صقر، سيسلط الضوء على كل ما تحتاجين معرفته لتحسين جودة حياتك خلال فترة سن اليأس."
انقطاع الطمث الخالي من القلق
إليكم خرافة: يجب على النساء تحمل المعاناة خلال فترة انقطاع الطمث حتى تنتهي، في الواقع، ليس عليهن ذلك، وهناك العديد من المصادر المتاحة لتقديم المساعدة والدعم والإرشاد خلال هذه المرحلة.
من أين يأتي كل هذا القلق أثناء انقطاع الطمث؟
"توضح الدكتورة "نايدو" أن القلق أثناء انقطاع الطمث ينبع من مجموعة من التغيرات الهرمونية، خاصة انخفاض هرمون الإستروجين، الذي يؤثر على كيمياء المخ وتنظيم الحالة المزاجية. إلى جانب ذلك، فإن التغيرات الجسدية والعاطفية التي تحدث خلال هذه المرحلة، مثل اضطرابات النوم، والهبات الساخنة، والتغيرات في الهوية أو أدوار الحياة، قد تساهم أيضاً في زيادة التوتر والقلق. كما أن فقدان أو رعاية الوالدين المسنين، والصدمات الشديدة، والمشاكل النفسية السابقة قد تزيد من حدة الأعراض، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الانزعاج وعدم الاستقرار العاطفي."
كيف تؤثر الصدمة الشديدة على تجربة المرأة في مرحلة انقطاع الطمث؟
"توضح الدكتورة نايدو أن الصدمة تؤثر على طريقة استجابة الجسم للإجهاد. فالصدمة الشديدة تعني أن استجابة الجسم للبقاء على قيد الحياة، مثل 'القتال أو الهروب'، تكون في حالة تأهب قصوى، مما يجعل النساء أكثر حساسية لتقلبات الهرمونات. في هذه الحالة، يحتفظ الجسم بذكريات التوتر والدفاع، مما قد يجعل الانتقال الطبيعي إلى سن اليأس يبدو وكأنه يزعزع الاستقرار."
ما هي الخطوات التي يمكن للمرأة اتخاذها لتحقيق انقطاع طمث خالي من القلق؟
الدكتورة نايدو: ننظر إلى الحياة من خلال فلتر التجربة الشخصية. ومن الضروري أن نستكشف ونتخلص من أنماط الإجهاد والصدمات التي ترسخت في عقولنا وأجسادنا. إن تعمدنا الحفاظ على صحتنا، والقيام بالعمل الصعب المتمثل في كسر أنماط الصدمات، يمكن أن يكون بمثابة تحول في إيقاف دورات القلق المتكررة غير المرغوب فيها.
العلاج بالهرمونات البديلة المتطابقة بيولوجياً
الدكتور جالي، خبير في العلاج الهرموني البديل مع أكثر من 30 عاماً من الخبرة في الطب العام، يجمع بين الرعاية التقليدية القائمة على الأدلة والعلاج الشخصي لاستعادة الجمال والصحة من الداخل.
هناك أسطورة مفادها أن العلاج بالهرمونات البديلة يزيد دائماً من خطر الإصابة بسرطان الثدي. وهذا غير صحيح عند استخدام أنواع متطابقة بيولوجياً من العلاج بالهرمونات البديلة ومراقبتها بشكل صحيح.
ما هي الهرمونات المتطابقة بيولوجياً؟
الدكتور جالي: الهرمونات المتطابقة بيولوجياً هي مركبات متطابقة كيميائياً مع الهرمونات التي ينتجها جسم الإنسان بشكل طبيعي.
كيف ينبغي للمرأة أن تقرر ما إذا كان العلاج الهرموني هو الخيار المناسب لها؟
الدكتور جالي: العلاج الهرموني هو الحل الأمثل للنساء اللاتي تعانين من أعراض انقطاع الطمث والتي تؤثر بشكل كبير على حياتهن. أما النساء اللاتي لا يعانين من موانع، مثل تاريخ الإصابة بسرطان الثدي، فعليهن استشارة طبيب متمرس للحصول على إرشادات واضحة وخيارات العلاج الهرموني البديل.
ما هي سلامة وفعالية العلاج التعويضي بالهرمونات البديلة؟
الدكتور جالي: تعمل الهرمونات المتطابقة بيولوجياً على محاكاة الهرمونات الطبيعية في الجسم. وقد ثبت أن هرمون الإستروجين المتطابق بيولوجياً يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وله تأثيرات وقائية ضد أمراض القلب وهشاشة العظام واضطرابات المزاج. كما ثبت أن هرمون البروجسترون المتطابق بيولوجياً له تأثيرات وقائية على أنسجة الثدي، ويمكنه استعادة جودة النوم.
مستشار نفسي شمولي
تستخدم الدكتورة ليندا صقر أساليب علم النفس التقليدية إلى جانب طرق العلاج البديلة منذ أكثر من 25 عاماً. مهمتها في الحياة هي إحداث تغييرات إيجابية في حياتك، ومساعدتك على أن تصبح أفضل نسخة من نفسك.
يقولون إن كل شيء "يتجه نحو الأسوأ" بمجرد دخولك سن اليأس. هذا ليس صحيحاً. فرغم أن سن اليأس قد يكون تحدياً، إلا أنه قد يكون أيضاً مُحرراً ومُقوياً. إن الفهم هو المفتاح، لذا تقبلي التغييرات وابحثي عن الدعم والعلاج المناسبين"
متى يجب على المرأة طلب المساعدة من المختص؟
ليندا صقر: تنصح باللجوء إلى العلاج النفسي عندما تعاني من مشاعر الحزن واليأس والقلق وتقلبات المزاج المستمرة.
ما هو دور اليقظة الذهنية في التعامل مع أعراض انقطاع الطمث؟
ليندا صقر: يمكن أن تساعدك اليقظة الذهنية في البقاء على اتصال باللحظة الحالية بدلاً من إعادة إحياء ماضيك أو "العيش مسبقاً" في المستقبل بقلق توقعي.
الطب الصيني التقليدي والوخز بالإبر
يجمع الدكتور هوانج بين تقنيات الشفاء القديمة والأساليب الحديثة لاستعادة التوازن وتعزيز الشفاء الطبيعي المصمم لتلبية احتياجات الفرد.
"إن انقطاع الطمث ليس تجربة سلبية بحتة كما يصوره البعض. ففي الطب الصيني التقليدي، يُنظر إلى انقطاع الطمث كمرحلة انتقالية طبيعية يسعى فيها الجسم إلى تحقيق التوازن. مع الدعم المناسب، من خلال الوخز بالإبر، والعلاجات العشبية، وتعديلات نمط الحياة، يمكن للمرأة أن تعيش هذه المرحلة بحيوية ورفاهية أفضل."
كيف يمكن للطب الصيني التقليدي التخفيف من أعراض انقطاع الطمث الشائعة؟
الدكتور هوانج: تهدف أغلب العلاجات في الطب الصيني إلى تعزيز مستويات الين في الجسم، ومعالجة الخلل الأساسي في توازن الطاقة بين الين واليانج. وتوفر هذه العلاجات فوائد إضافية للجسم بالكامل.
ما هو العلم وراء استخدام الوخز بالإبر لتحقيق التوازن الهرموني؟
الدكتور هوانج: يعمل الوخز بالإبر على تحفيز نقاط محددة في الجسم لتنظيم الجهاز العصبي وتعزيز إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة، مثل الإندورفين والسيروتونين، والتي تساعد على موازنة الحالة المزاجية والتوتر.
ما هي نصيحتك الأفضل لأي امرأة تعاني من أعراض سيئة؟
الدكتور هوانج: ابحث عن رعاية شاملة تعالج الجوانب الجسدية والعاطفية لانقطاع الطمث.
ومن المقرر أن تقام الفعالية في مركز "كياني الصحي" في دبي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً . ويمكن للزوار الاستمتاع بالقهوة والحصول على أجوبة أسئلتهم الشخصية من قبل كبار المتخصصين في نفس الغرفة. لمزيد من المعلومات حول انقطاع الطمث، تفضل بزيارة www.drgeraldine.com.