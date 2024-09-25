سن اليأس: نصائح الخبراء لتحسين جودة الحياة

"توضح الدكتورة "نايدو" أن القلق أثناء انقطاع الطمث ينبع من مجموعة من التغيرات الهرمونية، خاصة انخفاض هرمون الإستروجين، الذي يؤثر على كيمياء المخ وتنظيم الحالة المزاجية. إلى جانب ذلك، فإن التغيرات الجسدية والعاطفية التي تحدث خلال هذه المرحلة، مثل اضطرابات النوم، والهبات الساخنة، والتغيرات في الهوية أو أدوار الحياة، قد تساهم أيضاً في زيادة التوتر والقلق. كما أن فقدان أو رعاية الوالدين المسنين، والصدمات الشديدة، والمشاكل النفسية السابقة قد تزيد من حدة الأعراض، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الانزعاج وعدم الاستقرار العاطفي."