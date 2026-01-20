"سندان" في إيدك دبي.. مستقبل طب الأسنان يصنع في الإمارات

تتصدر شركة سِندان، المتخصصة في التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقرّها في دولة الإمارات ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"، مشهد الابتكار في طب الأسنان خلال الدورة الثلاثين لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي 2026). تحتفي هذه الدورة بثلاثة عقود من الريادة التي رسّخت دبي كمركز عالمي للابتكار الطبي، حيث تقدّم سِندان أحدث ابتكاراتها للمتخصصين والزوار، مستعرضةً دور المنصات الذكية والمنظومات الرقمية المتكاملة والتصنيع عالي الدقة في إعادة تعريف الرعاية الصحية.

وتؤكّد سِندان أن الابتكار قوّة فاعلة تشكّل مستقبل طب الأسنان، من خلال تمكين الأطباء وتعزيز تجربة المرضى، متماشيةً مع رؤية الإمارات لنظام صحي متطوّر ومستدام. تركّز الشركة على دور البيانات في الرعاية الحديثة، حيث تُبرز كيف يُمكّن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحوّل الرقمي من تحليل البيانات المعقّدة، وتحسين الكفاءة السريرية، وتقديم رعاية دقيقة متمركزة حول المريض. ويتوافق ذلك مع الاستراتيجية الوطنية لتأسيس نظام صحي ذكي، يدمج الوقاية والتشخيص والعلاج، لتحسين الكفاءة وتسهيل الوصول العادل إلى الخدمات عالية الجودة.

تستعرض سِندان حلولها في طب الأسنان الرقمي عبر منصة "سِندان دنتال"، التي تجمع التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والعمل الرقمي الشامل، والدقّة الصناعية العالية، بالشراكة مع مجموعة "مودرن دنتال" (MDG). تُنتَج التركيبات السنّية محلياً بمواد معتمدة من CE وFDA وSFDA، مما يعزّز الإمارات كمركز للتصنيع الرقمي المتقدّم. قال هييوان هوانغ، المدير العام والرئيس التنفيذي لسِندان: «تعكس منصتنا طموحنا في تطوير تصنيع الجيل القادم من دولة الإمارات، بدمج المنظومات الرقمية والشراكات العالمية، لنجعل المنطقة مركزاً موثوقاً للحلول عالية الجودة. وتوفّر إيدك دبي 2026 فرصة لمشاركة هذه الابتكارات مع المتخصصين».

تُحدّث سِندان عن تقنيات CAD/CAM المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تضمن دقّة فائقة ونتائج سريرية متسقة، متفوّقة على الطرق التقليدية. تقلّل هذه التقنيات التعديلات، وتحسّن راحة المرضى، وتوفّر نظام تتبّع رقمي كامل يعزّز الشفافيّة وسلامة المرضى. تشمل المنتجات الأطقم السنّية، الجبائر، أجهزة التقويم الشفافة، القوالب الجراحيّة، وواقيات الأسنان، مصنّعة بالطباعة ثلاثيّة الأبعاد للتموضع الدقيق والثبات الدائم.

تدير سِندان أكبر مرافق التصنيع الرقمي لطب الأسنان في المنطقة، تجمع التصنيع الإضافي الصناعي، والذكاء الاصطناعي، والمواد المعتمدة دوليّاً، لجودة استثنائيّة وقابليّة توسّع. من خلال إيدك دبي 2026، تؤكّد سِندان التزامها بنقل الخبرات العالميّة، وتحسين الكفاءة، وترسيخ الإمارات مركزاً للابتكار في طب الأسنان الرقمي، حيث يختبر الزوّار الحلول عمليّاً لنتائج سريريّة متفاوّقة.