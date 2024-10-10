زيادة ملحوظة في فحوصات سرطان الثدي للرجال في الإمارات

تحدثت الدكتورة رحاب، وهي طبيبة متطوعة في عيادة متنقلة، عن الخوف السائد والوصمة المرتبطة بالسرطان. وعلى عكس الاعتقاد الشائع بأن السرطان يعادل حكم الإعدام، فإن التشخيص المبكر يمكن أن يؤدي إلى علاجات فعالة للغاية. ويؤكد ذلك على ضرورة التغلب على الخوف من إجراء الاختبار، حيث يمكن للتدخل المبكر أن يغير بشكل كبير النتيجة بالنسبة للأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان.