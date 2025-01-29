زيادة الإقبال على المنتجات الصحية في الإمارات
لاحظ بعض خبراء الصناعة أن عدداً متزايداً من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحوا أكثر اهتماماً بصحتهم وينفقون المزيد على منتجات العافية.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز يوم الثلاثاء على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي، قال "ماركو داكوفيتش"، رئيس الصحة والجمال في شركة "جي إم جي"، إنهم لاحظوا نمواً مزدوجاً في المبيعات على أساس سنوي للمنتجات في فئة العافية.
وأضاف "نشهد نمواً أعلى في بعض المكونات العصرية أو احتياجات المستهلكين، مثل تحسين النوم وإدارة السمنة. وهذه هي الفئات التي ظهرت في العامين الماضيين. وفيما يتعلق بإدارة السمنة، عندما يتم إطلاق المنتجات المبتكرة عالمياً، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من الأسواق الأولى التي تتلقى المنتجات".
ودعم "إن إس بالاسوبرامانيان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أستر ريتيل" ملاحظاته قائلاً: "بالإضافة إلى فقدان الوزن، تعد المناعة والطاقة من الفئات المحددة الشائعة".
وأضاف "بعد كوفيد، كان هناك ارتفاع في الطلب على المنتجات التي تعزز المناعة مثل فيتامين سي والزنك والبلسان. اكتسب البلسان شعبية كبيرة بعد الوباء والآن أصبح الناس على دراية به".
وأشار خبير آخر إلى أن عدداً أكبر من الناس في الإمارات العربية المتحدة ينفقون مبالغ "كبيرة" على العافية، لأنهم يعتقدون أن هذا سيؤتي ثماره على المدى الطويل. وأوضحت الدكتورة "جولي تشين"، وهي طبيبة متخصصة في العلاج الطبيعي أطلقت ثلاث علامات تجارية للعافية - إيميلي، وثيرونوميك، وساينس ويلنس ريسيرش - في معرض الصحة العربي هذا العام: "إن المبلغ الذي ينفقونه كإجراء وقائي أقل كثيراً مما سينفقونه على علاج الأمراض".
وأضافت أن "الحفاظ على صحتك اليومية وإصلاح صحة أمعائك أمر في غاية الأهمية، وينفق الناس المزيد والمزيد من المال لضمان جودة صحية جيدة".
تولي مسؤولية صحتهم
وشهدت شركة الطب الدقيق Bioniq نمو قاعدة عملائها في الإمارات العربية المتحدة بنسبة تزيد عن 500 في المائة في العام الماضي. قال "فاديم فيدوتوف"، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة: "لم يعد المستهلكون اليوم يرغبون في تلقي العلاج من خلال عروض الطب التقليدي. بدلاً من ذلك، يقومون بتثقيف أنفسهم بنشاط ويبحثون عن حلول شاملة تساعدهم على الشعور بالتحسن كل يوم. وهذا يفسر الارتفاع في الطلب على المكملات الغذائية المخصصة".
يركز العملاء بشكل أساسي على أربعة أشياء - الفيتامينات المتعددة المناسبة، والبروبيوتيك، ومكملات أوميجا 3، والأطعمة الخضراء الفائقة. وأوضح بالاسوبرامانيان: "عندما نقول خضراوات، فهي مزيج من البرسيم، وعشب القمح، والشعير. وتسمى هذه الأطعمة بالأطعمة الخضراء الفائقة".
"إذا كنت تتناول هذه العناصر الأربعة يوميًا، حتى لو كنت تفتقر إلى التغذية الكافية وفي الوقت المناسب، فإنك تحصل على تعويض أكثر من رائع. يتناول العديد من أعضاء فريقي هذه العناصر الأربعة وقد لاحظوا كيف أثرت عليهم بشكل إيجابي."
وفي الوقت نفسه، أضاف ماركو أن الناس يفضلون الآن التغذية الرياضية النظيفة. وقال: "إنهم يبحثون عن حلول شخصية معينة مثل بروتينات مصل اللبن التي يسهل هضمها أو التي تحتوي على نكهات أفضل. يتمتع الناس بمعرفة كبيرة، لذلك عندما يتسوقون لشراء المنتج، سيطلبون عزل بروتين مصل اللبن المحدد".
وأشار إلى أنه "من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الناس مطلعين على أحدث الاتجاهات في مجال الصحة واللياقة البدنية. وغالباً ما لا يطلبون اقتراحات لأنهم يعرفون بوضوح ما يريدون".
صحة الأمعاء كأولوية
وأشارت الدكتورة جولي إلى أن تحسين صحة الأمعاء أصبح أولوية بالنسبة لمستهلكي العافية. وقالت: "ستجد أن هناك اضطرابات أيضية كبيرة بسبب سوء صحة الأمعاء. لذا فإن هناك الكثير من الناس الذين يختارون البروبيوتيك والبريبايوتيك والتريبايوتيك والبوستبايوتيك للحصول على بطانة أمعاء قوية ومتينة".
وقال بالاسوبرامانيان إن الأمعاء تسمى "الدماغ الثاني لجسم الإنسان" والأمعاء الصحية تعني أن الجسم يعمل بشكل صحيح. وأضاف أن منتجات مكافحة الشيخوخة أصبحت رائجة أيضًا. "بسبب التقدم في العلوم والتكنولوجيا والطب، يعيش الناس لفترة أطول. نرى بالفعل الكثير من المنتجات في هذا الاتجاه تدخل السوق. كما تكتسب الببتيدات شعبية كبيرة".
وقال ماركو إن الكولاجين أصبح أيضًا أكثر شعبية. وأضاف: "أصبح الناس على دراية كبيرة بفوائد الكولاجين. هناك أنواع وأشكال إدارية مختلفة من الكولاجين مثل المساحيق والسوائل. لذا نرى أن هذا أصبح أشبه بمنتج بقالة. يشتريه الناس بشكل منتظم. إنه جزء من مطبخهم وجزء من ثلاجتهم".