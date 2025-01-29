زيادة الإقبال على المنتجات الصحية في الإمارات

وأشار خبير آخر إلى أن عدداً أكبر من الناس في الإمارات العربية المتحدة ينفقون مبالغ "كبيرة" على العافية، لأنهم يعتقدون أن هذا سيؤتي ثماره على المدى الطويل. وأوضحت الدكتورة "جولي تشين"، وهي طبيبة متخصصة في العلاج الطبيعي أطلقت ثلاث علامات تجارية للعافية - إيميلي، وثيرونوميك، وساينس ويلنس ريسيرش - في معرض الصحة العربي هذا العام: "إن المبلغ الذي ينفقونه كإجراء وقائي أقل كثيراً مما سينفقونه على علاج الأمراض".