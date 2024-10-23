"زايسي": من تجربة صحية شخصية إلى علامة تجارية ناجحة

"تبدأ قصة بارفاثي بإدراك شخصي عميق. تتذكر قائلةً: 'لقد اكتسبت وزناً من أجل زواجي، لأنني كنت أرغب في أن أضاهي قوام زوجي. ولكن سرعان ما أصبحت أركز بشكل مفرط على خسارة هذا الوزن. ورغم أنني فقدت 48 كيلوغراماً، فقد أدركت أن الأمر لا يتعلق بنظرة الآخرين إلينا، بل بفهم احتياجات أجسادنا واحترامها'. ومن خلال هذه العملية من التأمل الذاتي، تعلمت بارفاثي القيمة الحقيقية للصحة والسعادة، والتي لا تنبع من توقعات المجتمع بل من أسلوب حياة يشعر الفرد بأنه مناسب له."

تعتقد بارفاثي، التي تبلغ من العمر الآن 31 عاماً، أن الصحة رحلة شخصية. وتقول: "بدلاً من اتباع الاتجاهات (التريندات) بشكل أعمى، من الأهمية بوقت ما إنشاء نمط حياة يعكس قيمك واحتياجاتك الخاصة". أصبحت هذه الرؤية هي القوة الدافعة وراء قرارها بإطلاق علامتها التجارية للأزياء الرياضية (زيسي) Zaecy.