رأس الخيمة: طفل يعود إلى الحياة بعد سكتة قلبية مفاجئة

وقال الدكتور عتيق: "إن أدمغة الأطفال تتمتع بقدرة مذهلة على التعافي... وعلى النقيض من ذلك، فإن الظروف المماثلة لدى كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر غالبًا ما تؤدي إلى عواقب أكثر خطورة. يمكن لأنسجة المخ أن تتحمل نقص الأكسجين لفترة وجيزة تتراوح من ثلاث إلى خمس دقائق. والاستجابة الطبية السريعة أمر حيوي في منع الضرر الذي لا رجعة فيه... وحقيقة أن كريم يزدهر اليوم بمثابة شهادة على فعالية تدخلاتنا ومرونة المرضى الصغار".