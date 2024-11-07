رأس الخيمة: طفل يعود إلى الحياة بعد سكتة قلبية مفاجئة
كان الطفل "كريم فادي عدوان" البالغ من العمر تسع سنوات قد عاد لتوه إلى منزله بعد لعب مباراة كرة قدم عندما شعر فجأة بألم في صدره. وبعد دقائق، انهار وفقد الوعي. نقلته عائلته على عجل إلى مستشفى رأس الخيمة، حيث اكتشف الأطباء أن الصبي الصغير تعرض لسكتة قلبية مفاجئة - وهي حالة نادرة الحدوث بين الأطفال.
وبحسب طبيبه، فقد "عاد كريم إلى الحياة من هذا الوضع الذي يهدد حياته" بعد نحو ساعة من الجهود المكثفة.
وقال الدكتور أحمد عتيق، استشاري ورئيس قسم طب الأطفال بمستشفى رأس الخيمة: "كان كريم في حالة حرجة، حيث أدى نقص الأكسجين والتروية في المخ إلى دخوله في غيبوبة عميقة".
في قسم الطوارئ، كان كريم فاقداً للوعي، ولم يكن يتنفس، ولم يكن لديه نبض. وأعلن المستشفى على الفور "الرمز الأزرق" - وهو تنبيه للحالات الطبية الطارئة.
وقال "راجيف ساراسوات"، أخصائي التخدير: "لقد بدأ فريقنا المتفاني، بما في ذلك أطباء التخدير وأطباء الأطفال والممرضات، في العمل، وبدأوا في الإنعاش القلبي الرئوي وفقًا للبروتوكول. وعلى مدار ما يقرب من ساعة، عملنا بلا كلل، باستخدام صدمات DC والالتزام بإرشادات PALS (دعم الحياة المتقدم للأطفال).
"وبشكل معجزي، تلقينا في النهاية رداً على الشاشة، مما يشير إلى بداية رحلة تعافي كريم."
وقال والد كريم فادي محمد إن الصبي الآن في مرحلة إعادة التأهيل وعاد إلى المدرسة. وأضاف: "إنه حريص على استئناف لعب كرة القدم مع أصدقائه. وما زلنا نأمل في استمرار تعافيه".
وبينما سارعت الأسرة بنقل الطفل إلى المستشفى، أجرى فادي ضغطات على الصدر وإنعاشاً من الفم إلى الفم. ولولا قيام الأب بذلك، لكان كريم قد انتهى به الأمر إلى إعاقات حركية وإدراكية، وفقًا للدكتور عتيق.
دعم الجهاز التنفسي والرعاية اللاحقة
وأجرى الدكتور مجدي ثاقب، استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، عملية جراحية تسمى القصبة الهوائية لكريم. "تتضمن هذه العملية إنشاء فتحة في الرقبة لتسهيل التنفس عندما يكون مجرى الهواء العلوي معرضًا للخطر أو عندما تكون هناك حاجة إلى دعم التهوية لفترة طويلة. بعد جهود الإنعاش الأولية والاستقرار في وحدة العناية المركزة، احتاج كريم إلى دعم تنفسي مستمر لضمان الأكسجين الكافي. وفرت القصبة الهوائية مجرى هواء أكثر أمانًا، مما سمح بإدارة أفضل لاحتياجاته التنفسية دون المخاطر المرتبطة بالتنبيب الرغامي لفترات طويلة."
وتضمنت الرعاية اللاحقة استشارات مع متخصصين في طب الأعصاب وجراحة الأعصاب وأمراض المسالك البولية وأمراض الأنف والأذن والحنجرة.
وبعد تحسن حالته، تم نقله إلى مستشفى للأطفال في دبي لإجراء عملية جراحية متقدمة تهدف إلى تصحيح الاضطرابات الكهربائية التي أدت إلى توقف قلبه. وبعد ذلك، تلقى خدمات إعادة التأهيل من فريق من أخصائيي العلاج الطبيعي والمعالجين المهنيين وأخصائيي النطق.
وشكر الأطباء كريم على عدم تعرضه لأضرار كبيرة في المخ على الرغم من حاجته إلى إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لفترة طويلة.
وقال الدكتور عتيق: "إن أدمغة الأطفال تتمتع بقدرة مذهلة على التعافي... وعلى النقيض من ذلك، فإن الظروف المماثلة لدى كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر غالبًا ما تؤدي إلى عواقب أكثر خطورة. يمكن لأنسجة المخ أن تتحمل نقص الأكسجين لفترة وجيزة تتراوح من ثلاث إلى خمس دقائق. والاستجابة الطبية السريعة أمر حيوي في منع الضرر الذي لا رجعة فيه... وحقيقة أن كريم يزدهر اليوم بمثابة شهادة على فعالية تدخلاتنا ومرونة المرضى الصغار".
لا تتجاهل الأعراض
وحث الدكتور عتيق الآباء على عدم تجاهل الأعراض مثل آلام الصدر وضيق التنفس والإغماء والتعب غير المبرر. يمكن أن تشير هذه العلامات التحذيرية إلى مشاكل خطيرة في القلب قد تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ. "الكشف المبكر أمر بالغ الأهمية. إذا عانى طفلك من أي من هذه الأعراض، وخاصة أثناء النشاط البدني، يرجى طلب العناية الطبية على الفور."
وصرح الدكتور رضا صديقي المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة قائلاً: "كانت مرحلة الإنعاش والاستقرار في علاج كريم بلا شك الجانب الأكثر تحدياً في رعايته ... إن رؤيته الآن، عائداً إلى المدرسة ويلعب مع أصدقائه، هي حقًا المكافأة النهائية لجهودنا".