رأس الخيمة: تعزيز جاهزية المجتمع للطوارئ القلبية

وقدم الدكتور عادل رضوي، المدير الطبي واستشاري جراحة القلب والصدر في مستشفى رأس الخيمة، عرضاً توضيحياً شاملاً حول أهمية الحفاظ على صحة القلب. تناول فيه أبرز عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب وأفضل التدابير الوقائية. وشدد على أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، موضحاً أن الهدف هو القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً. كما قدم نصائح مهمة مثل الحفاظ على وزن صحي وإدارة التوتر بفعالية والإقلاع عن التدخين، مؤكداً أن هذه الخطوات تساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. إضافة إلى ذلك، حث المشاركين على مراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول باستمرار للحفاظ على صحة قلوبهم.