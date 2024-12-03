"دماغ الحمل": أطباء الإمارات يوضحون الأسباب والعلاجات

يُعد الحمل من أكثر الفترات تحولاً في حياة المرأة، ويأتي مع مجموعة من التحديات، من أبرزها ما يُعرف بظاهرة "دماغ الحمل". يُستخدم هذا المصطلح لوصف النسيان، صعوبة التركيز، والشعور بالضبابية الذهنية التي تواجهها العديد من النساء خلال الحمل. وقد أثارت هذه الظاهرة اهتمام الباحثين وأشعلت جدلاً طويل الأمد: هل هي تغيير بيولوجي حقيقي أم مجرد أسطورة تستند إلى تجارب شخصية وقصص متداولة؟

وأوضحت الدكتورة وجيهة أجمل، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى جامعة ثومبي، أن "دماغ الحمل" يشير إلى النسيان والضبابية الذهنية التي تعاني منها النساء الحوامل، خاصة في المراحل المتقدمة من الحمل. وأرجعت هذا الضباب العقلي إلى عوامل متعددة، مثل الإرهاق البدني، قلة النوم، والتأثيرات العاطفية القوية التي يسببها الحمل.

وأضافت الدكتورة بشرى جول، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى السعودي الألماني بدبي،: "أثناء الحمل، يطرأ على الجسم العديد من التغيرات الهرمونية، بالإضافة إلى الشعور بالتعب، اضطرابات النوم، الإجهاد، وأحياناً نقص بعض العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى انخفاض التركيز وضعف الذاكرة".

وتابعت الدكتورة جول قائلة: "تلعب التغيرات الهرمونية، وخاصة ارتفاع مستويات الكورتيزول، دوراً رئيسياً في هذه التحولات المعرفية. هرمونات الإستروجين والبروجسترون والكورتيزول ضرورية للحمل، لكنها قد تؤثر بشكل كبير على الوظائف المعرفية مثل التركيز والذاكرة".

عدم الراحة الجسدية