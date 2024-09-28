دبي: مقيم يواجه سرطان البروستاتا بمجموعة دعم مجتمعية
بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في مرحلته الرابعة، لم يستسلم مستشار الأعمال الذي يبلغ من العمر 70 عاماً ويعيش في دبي منذ 17 عاماً لصدمة التشخيص. لقد عزم بحزم على توجيه طاقته نحو خلق شيء إيجابي.
أسس "ستيف آشبي"، وهو من أصل نيوزيلندي، مبادرة "رايز"، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بسرطان البروستات ودعم المتضررين منه. أقيمت الفعالية الأولى للمبادرة في 18 سبتمبر في مقهى في منطقة القوز بحضور أكثر من 30 مشاركاً وأربعة متحدثين شاركوا مشاعرهم الإيجابية.
وقال آشبي لصحيفة خليج تايمز: "نظرًا للسرعة التي انتقلنا بها من الفكرة إلى الواقع - في أقل من 50 يومًا منذ تشخيص إصابتي بالسرطان - أود أن أقول إنها كانت حدثاً ممتازاً"، مشيرًا إلى: "لقد تعلم الجميع شيئًا ما وتم إنشاء اتصالات للمتابعة.
وأضاف "هذه هي الطريقة التي نريد أن تعمل بها رايز. لم أكن لأحلم ببداية رائعة كهذه لهذه الحركة التي تكتسب زخمًا كبيرًا. لقد غادر القطار المحطة نحو الخير الأعظم".
البحث عن مجموعات الدعم
في الأيام التي أعقبت تشخيصه، بحث آشبي في الإنترنت عن مجموعات دعم للرجال في الإمارات العربية المتحدة الذين يعالجون هذا المرض، لكن بحثه لم يسفر عن أي نتيجة. وفي إطار تصميمه على إحداث الفارق، تولى الأمر بنفسه، ونشر الكلمة وشكل مجموعة دعم خاصة به.
وسرعان ما أحاط به الناس الذين عرضوا عليه دعمهم. فمن شركة Raw Coffee Company في منطقة القوز التي وفرت مكانًا مجانيًا للحدث، إلى المتطوعين الذين قاموا ببناء الموقع الإلكتروني وتسويق المبادرة مجانًا، اجتمع المجتمع حوله.
"لقد بدأت للتو في مقابلة الناس، ثم تبنوا الفكرة. لقد كانت مبادرتي هي طرح الفكرة، لكنها لم تكن حدثًا خاصًا بي بالكامل. لقد نجح الأشخاص الذين التقيت بهم في تحويل الفكرة إلى شيء أقوى بكثير مما كنت أتخيله على الإطلاق"، أوضحت آشبي.
وقد انبهر آشبي بالتطورات التي شهدتها المؤسسة، فقال: "لا أصدق الكرم والحب الاستثنائيين اللذين أظهرهما أشخاص لم أقابلهم من قبل. ونهدف إلى أن نصبح مكتبة معلومات تقدم رؤية متوازنة لخيارات العلاج والدعم، من الطب التقليدي إلى العلاجات البديلة".
تعزيز المحادثات المفتوحة
وأكد ستيف أن سرطان البروستاتا يعد موضوعاً محظوراً بين الرجال، إذ يهاجم شعورهم بالهوية والذكورة. وأوضح قائلاً: "هذا المرض يختلف عن سرطان الرئة أو غيره من أنواع السرطان، فهو يؤثر على شعور الرجل بأنه رجل".
وتهدف المجموعة إلى كسر هذه الحواجز من خلال تشجيع المحادثات المفتوحة. وقال: "إذا كان بوسعنا مساعدة رجل واحد وعائلته، فإن الأمر يستحق كل هذا العناء". كما ستوفر سلسلة فعاليات رايز Rise إرشادات حول مناقشة التشخيص مع الأسرة، وهو جانب غالبًا ما يتم تجاهله في التعامل مع سرطان البروستاتا.
دعم المجتمع
كان "توني سولوي"، مدرب العقل والعقلية في MindMuscle، أحد المتحدثين الرئيسيين في الحدث. وقال: "يشكل السرطان أهمية شخصية للغاية في حياتي، بعد أن فقدت جدي وجدتي بسبب هذا المرض".
كما تواجه "ناتاشا فيرماني"، وهي نيوزيلندية تبلغ من العمر 25 عامًا، معركتها الخاصة مع سرطان الكلى. بعد أن أكملت دراستها في دبي، كانت تدرس في الجامعة في نيوزيلندا عندما تم تشخيص حالتها قبل ما يقرب من أربع سنوات. وهي الآن في دبي بحثًا عن فرص عمل، وقد سمعت عن حدث رايز Rise من والدها من خلال دردشة جماعية للنيوزيلنديين في الإمارات العربية المتحدة.
"عندما سمعت قصة ستيف، عرفت أنني يجب أن أساعد. أخبرته أنني سأقبل أي وظيفة يمكن القيام بها أثناء الجلوس (للحدث) لأنني سأتلقى العلاج المناعي في الصباح في ذلك اليوم"، قال فيرماني، مضيفًا: "آمل أن يفيد هذا الجهد أشخاصًا آخرين يواجهون قضايا مماثلة".
كما أعرب جار آشبي في قرية ديزرت سبرينج، كارل دي وينتر، عن دعمه للمبادرة. وقال دي وينتر: "ستيف إنسان عظيم، من النوع الذي تحب أن يكون لديك جار. لقد صدمت عندما علمت بحالته. إن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر الوعي يمكن أن يمنع الكثير من المشقة وهو أمر نبيل".
المضي قدما دائما
ورغم تشخيصه، يظل آشبي منارة للأمل والعزيمة. ويقول: "أتعامل مع هذا الأمر وكأنه مشروع كبير، بدلاً من التركيز على حالتي الخاصة. الأمر يتعلق بجمع الناس معًا، وتقديم رؤية متوازنة لخيارات العلاج، ومساعدة الرجال على اجتياز الرحلة العاطفية".
وكجزء من تصميمه على عيش حياة طبيعية، يحافظ على لياقة عقله وجسده من خلال ركوب الدراجة لمسافة تزيد عن 150 كيلومترًا كل أسبوع. ويتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ويمارس التأمل والتخيل.
"قال الأطباء إنني قد لا أعيش سوى بضع سنوات أخرى. لكن هذا ليس الوقت الكافي على الإطلاق! أنا مصمم على أن أعيش حتى عمر 100 عام"، قال بتفاؤل.