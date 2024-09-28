دبي: مقيم يواجه سرطان البروستاتا بمجموعة دعم مجتمعية

كما تواجه "ناتاشا فيرماني"، وهي نيوزيلندية تبلغ من العمر 25 عامًا، معركتها الخاصة مع سرطان الكلى. بعد أن أكملت دراستها في دبي، كانت تدرس في الجامعة في نيوزيلندا عندما تم تشخيص حالتها قبل ما يقرب من أربع سنوات. وهي الآن في دبي بحثًا عن فرص عمل، وقد سمعت عن حدث رايز Rise من والدها من خلال دردشة جماعية للنيوزيلنديين في الإمارات العربية المتحدة.