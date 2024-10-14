دبي: مركز طبي يقدم حلولاً للموظفين لألم العضلات والمفاصل
لا تدع نمط الحياة قليل الحركة يُقيّدك! استعد حيويتك مع برنامج "علاج تصحيح الوضعية" في مركز "فيزيوفيدا الطبي".
تم تطوير هذا العلاج المتخصص لمعالجة المخاوف المتزايدة حول اختلال التوازن الوضعي في عالمنا السريع الذي يعتمد على التكنولوجيا. يهدف البرنامج إلى تحسين الصحة العامة، وتقليل الألم، وتعزيز نوعية الحياة بشكل عام.
يمكن أن تؤدي ساعات العمل الطويلة في المكاتب، والاستخدام المفرط للأجهزة المحمولة، وعادات الجلوس الخاطئة إلى آلام مزمنة ومضاعفات صحية طويلة الأمد، مثل مشاكل العضلات والعظام، بما في ذلك آلام الرقبة والظهر والصداع.
وعلق "أميت ساراسوات"، مؤسس ومدير مركز "فيزيوفيدا الطبي"، على أهمية هذه العلاجات، قائلاً: "مع تزايد مشاكل العضلات والعظام المرتبطة بسوء الوضعية، أصبح من الضروري توفير برنامج علاج مخصص لا يقتصر على تصحيح الانحرافات الوضعية فقط، بل يساهم أيضاً في مساعدة الأفراد على تطوير عادات صحية للمستقبل. تم تصميم برنامج تصحيح الوضعية الجديد لدينا علمياً لتخفيف الألم على المدى الطويل وتحسين ميكانيكية الجسم بشكل شامل."