دبي: مختبر متقدم للخلايا الجذعية لتعزيز الرعاية الصحية

وكان من أبرز ما تم توقيعه هو مذكرات تفاهم متعددة مع شركاء بارزين، بما في ذلك مختبر الأبحاث البيطرية المركزي (CVRL)، ممثلاً بالدكتور علي رضا، المدير العام، ومستشفى دبي للإبل (DCH)، ممثلاً بالمدير محمد البلوشي، ومختبر "مارغا ووالتر بول" الألماني لتقنية الأنسجة القلبية (MWBL)، ممثلاً بالباحث الرئيسي البروفيسور "كورت بفانكوخ"، و"إبندورف"، ممثلاً بـ "أكشاي كاداليلاي"، المدير العام لـ "إبندورف الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكاديمية "مانيبال" للتعليم العالي (MAHE)، فرع دبي، ممثلاً بالرئيس الأكاديمي الدكتور "سودهيندرا شامنا". وقد مثل مختبر "هرت مان" الدكتورة فاطمة الهاشمي. وستعمل هذه الشراكات على تسريع تطوير منتجات الخلايا الجذعية المتقدمة، مما يعزز من مكانة "هورت مان" كشركة رائدة في مجال الابتكار الطبي.