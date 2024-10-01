دبي: مختبر متقدم للخلايا الجذعية لتعزيز الرعاية الصحية
أطلق مختبر "هورت مان" للخلايا الجذعية، الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يجمع بين تقنيات الزراعة الخلوية المتقدمة والتجارب الجينومية، رسمياً خدماته المبتكرة في مجالات تخزين الخلايا الجذعية، والطب التجديدي، والاختبارات الجزيئية والجينومية. ويعدُّ هذا الإنجاز إنجازاً محورياً في مجال الابتكار فيما يخص الرعاية الصحية بالمنطقة، حيث يتصدر مختبر "هورت مان" قائمة مختبرات الاختبارات الجينومية المتقدمة.
يهدف "هورت مان" إلى تحويل مشهد الرعاية الصحية في الإمارات من خلال تقديم مجموعة فريدة من خدمات تخزين الخلايا الجذعية والطب التجديدي والاختبارات الجزيئية والجينومية، مدعومة بأحدث التقنيات.
وصرحت الدكتورة فاطمة الهاشمي، مديرة مختبر "هورت مان" ورئيسة مؤتمر دبي للخلايا الجذعية (DSCC)، بأن مهمة المختبر تتمثل في تعزيز الرعاية الصحية المستدامة من خلال هذه الخدمات المبتكرة. وأكدت الدكتورة الهاشمي قائلة: "معاً، نجعل العالم أفضل"، مشددة على التزام المختبر بتقديم حلول طبية رائدة وتحسين نتائج المرضى.
خلال الفعالية، تم تسليط الضوء على مجموعة شاملة من خدمات المختبر، بما في ذلك تخزين الخلايا الجذعية والاختبارات الجزيئية والجينومية. وركزت النقاشات على شراكات "هورت مان" مع هيئات بحثية دولية لتطوير العلاجات القائمة على الخلايا الجذعية، مما يعزز التزامه بالرعاية الصحية الشخصية.
وكان من أبرز ما تم توقيعه هو مذكرات تفاهم متعددة مع شركاء بارزين، بما في ذلك مختبر الأبحاث البيطرية المركزي (CVRL)، ممثلاً بالدكتور علي رضا، المدير العام، ومستشفى دبي للإبل (DCH)، ممثلاً بالمدير محمد البلوشي، ومختبر "مارغا ووالتر بول" الألماني لتقنية الأنسجة القلبية (MWBL)، ممثلاً بالباحث الرئيسي البروفيسور "كورت بفانكوخ"، و"إبندورف"، ممثلاً بـ "أكشاي كاداليلاي"، المدير العام لـ "إبندورف الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكاديمية "مانيبال" للتعليم العالي (MAHE)، فرع دبي، ممثلاً بالرئيس الأكاديمي الدكتور "سودهيندرا شامنا". وقد مثل مختبر "هرت مان" الدكتورة فاطمة الهاشمي. وستعمل هذه الشراكات على تسريع تطوير منتجات الخلايا الجذعية المتقدمة، مما يعزز من مكانة "هورت مان" كشركة رائدة في مجال الابتكار الطبي.
تتولى الدكتورة فاطمة الهاشمي، مديرة المشروع الماهرة والمستشارة في مجال الخلايا الجذعية، قيادة مختبر "هورت مان". تحمل الدكتورة الهاشمي درجة دكتوراه في إدارة المشاريع: استقطاب متبرعي دم الحبل السري، ودرجة ماجستير في علم الوراثة الجزيئية، ولديها تاريخ حافل في تأسيس مبادرات رعاية صحية رائدة في الإمارات. كما أسست مؤتمر دبي للخلايا الجذعية (DSCC)، الذي سيواصل رفع مستوى الوعي وتعزيز التقدم في مجال الطب التجديدي.
ويشكل إطلاق مختبر "هورت مان" للخلايا الجذعية فصلاً جديداً للرعاية الصحية في دبي، مع التركيز على الابتكار المستدام والتعاون العالمي. ويأمل المختبر أن يلعب دوراً رئيسياً في رؤية دبي 2030-2050، مساهماً في نمو الدولة كمركز للرعاية الصحية والبحث العلمي على المستوى العالمي.