دبي: صيانة أنظمة التدفئة والتهوية لمواجهة متلازمة المباني المريضة

وشدد إبراهيم إمام على ضرورة أن يولي أصحاب المباني اهتماماً خاصاً بالصيانة الدورية وفحص أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. كما أشار إلى أهمية مراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون، حيث أن ارتفاعها يمكن أن يؤثر سلباً على الوظائف الإدراكية وجودة الهواء. وقال: "مع قضاء الناس أكثر من 90% من وقتهم داخل المباني، أصبح من الضروري معالجة هذه المشاكل".