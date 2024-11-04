دبي تفتتح مركزاً جديداً لزراعة الكبد للأطفال لإنقاذ حياتهم

وقالت لصحيفة خليج تايمز : "اضطررت إلى تركه بمفرده هنا مع مربية". "كان علينا البقاء في الهند لأكثر من شهرين حتى تعافى أونو. لقد كانت أصعب فترة في حياتي حيث أصبح زوجي عاطلاً عن العمل نتيجة للوباء، وكنت المعيل الوحيد. في البداية، كان من المفترض أن نبقى هناك لمدة ستة أشهر لكننا عدنا في وقت سابق بعد أن قال الأطباء إننا نستطيع إكمال التعافي في المنزل ".