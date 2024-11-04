دبي تفتتح مركزاً جديداً لزراعة الكبد للأطفال لإنقاذ حياتهم
سيتيح مركز جديد لزراعة الكبد للأطفال الفرصة لمئات الأطفال للحصول على تدخلات منقذة للحياة دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج. وسيقدم المركز، الذي افتتح في مستشفى "كينجز كوليدج لندن، دبي"، خدماته للأطفال الصغار الذين يعانون من أمراض الكبد المنهكة.
وسوف يقدم المستشفى تقنية زراعة الكبد المقسمة، والتي ستسمح بزراعة كبد شخص متوفى في طفل وشخص بالغ، وبالتالي إنقاذ حياتين.
وأوضح البروفيسور محمد ريلا، رائد هذه التقنية والذي أجرى أكثر من 4000 عملية زرع كبد، كيف تغير عمليات زرع الكبد حياة الناس.
وقال البروفيسور محمد: "الطفلة التي أجريت لها عملية جراحية وهي في عمر الخمسة أيام أصبحت الآن محامية. وإذا نظرت إليها الآن فلن تتخيل أنها خضعت لعملية زرع. إنها عملية تحول حياة الناس. إنها عملية ضرورية لهذا البلد".
وبحسب "كيمبرلي بيرس"، الرئيس التنفيذي لمستشفى كينجز كوليدج لندن بدبي، فإن المركز سيكون له تأثيرات بعيدة المدى على المنطقة. وقالت: "هناك الكثير من الأطفال الذين يحتاجون إلى جراحات زراعة الكبد لعدد من الأسباب".
"يرجع جزء من ذلك إلى أن مرض فقر الدم المنجلي، الذي ينتشر بشكل كبير هنا، يسبب تلف الكبد، وفي بعض الحالات، يجعل عملية زرع الكبد ضرورية. ومع هذا المركز، لن تضطر أي من هذه الأسر إلى السفر خارج الإمارات العربية المتحدة للحصول على هذه الخدمة".
وأضافت أن هناك العديد من البرامج التي تقدم المساعدة المالية لأولئك الذين يحتاجون إلى عملية زرع كبد ولكنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها. وقالت: "هناك الكثير من الأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليفها".
"لذا، قمنا بالشراكة مع مؤسسات خيرية مثل مؤسسة الجليلة التي ستساعد في تمويل بعض هذه الإجراءات. كما أن هيئة الصحة بدبي لديها برنامج لدعم عمليات زرع الأعضاء للأطفال."
قرار صعب
كانت "كريستين إنسيونج" من بين الذين رحبوا بافتتاح مركز زراعة الكبد للأطفال في دبي. ففي عام 2020، واجهت المغتربة الفلبينية أحد أصعب القرارات في حياتها. فقد احتاج ابنها أونو البالغ من العمر ثماني سنوات إلى عملية زرع كبد. ومع ذلك، لم يكن الإجراء متاحًا في الإمارات العربية المتحدة واضطرت إلى السفر إلى الهند في ذروة جائحة كوفيد، تاركة وراءها ابنها الأصغر البالغ من العمر أربع سنوات.
وقالت لصحيفة خليج تايمز : "اضطررت إلى تركه بمفرده هنا مع مربية". "كان علينا البقاء في الهند لأكثر من شهرين حتى تعافى أونو. لقد كانت أصعب فترة في حياتي حيث أصبح زوجي عاطلاً عن العمل نتيجة للوباء، وكنت المعيل الوحيد. في البداية، كان من المفترض أن نبقى هناك لمدة ستة أشهر لكننا عدنا في وقت سابق بعد أن قال الأطباء إننا نستطيع إكمال التعافي في المنزل ".
وقالت كريستين، التي تبرعت بجزء من كبدها لأونو، إنها ممتنة للفرصة التي أتيحت لها لإنقاذ حياة ابنها. وقالت: "كنت الشخص الوحيد في العائلة الذي كان متوافقًا. وأنا سعيدة لأنني تمكنت من التبرع. وأوضح الأطباء أن التبرعات الحية ممكنة لأن الأطفال يحتاجون فقط إلى جزء أصغر من الكبد. وسيستمر كبدي، وكذلك كبد ابني، في التجدد. ونحن نخضع للمراقبة المستمرة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام".
زراعة الأعضاء للبالغين
وافتتح المستشفى مركز زراعة الكبد للبالغين في نوفمبر 2023 وأجرى بالفعل 14 عملية زرع ناجحة. ووفقًا لكيمبرلي، فإن الطلب يشير إلى العدد الكبير من الأشخاص الذين تأثروا بقضايا متعلقة بالكبد.
وأضافت: "مرض الكبد الدهني غير الكحولي منتشر بشكل كبير في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا أحد يعرف سبب ذلك. ويقوم أطباؤنا بالبحث في الأمر مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في محاولة لفهم سبب ذلك. هؤلاء هم من الشباب ولا علاقة لهم بجنسية محددة".