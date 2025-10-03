دبي تحوّل الماراثون إلى رحلة إنسانية ملهمة للعدائين الإماراتيين والمقيمين

في ظل الأجندة الطموحة لإمارة دبي نحو تعزيز جودة الحياة، وإطلاق المبادرات الرياضية والصحية الكبرى التي تحوّل الإمارة إلى وجهة عالمية لللياقة البدنية، لم يعد الماراثون مجرد سباق للمحترفين. بل تحوّل إلى رحلة شخصية لاكتشاف الذات، ووسيلة لخدمة القضايا الإنسانية، ومنصة لتبني أنماط حياة أكثر صحة يترسخ فيها مبدأ "الوقاية خير من العلاج".

مع تزايد شعبية سباقات الجري في الإمارات، التقت ".خليج تايمز.." بمشاركين إماراتيين ومقيمين، خاضوا تجربة الماراثون، ليروون كيف غيّرت هذه التجربة حياتهم، وما هي أبرز التحديات والإنجازات التي حققوها

أرحمه السعدي: التشجيع سلاح الاستمرارية