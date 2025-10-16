دبي: "الباركور" رياضة تفتح آفاق الأمل لأطفال التوحد

الفوائد الجسدية (الحركية):

حيث تحسن الرياضة من التوازن والتوافق العضلي والدقة في الحركة والسرعة والقوة العضلية، مما يساعد في تنمية المهارات الحركية الكبرى والدقيقة التي غالباً ما يعاني أطفال التوحد من ضعف فيها.

الفوائد الفكرية:

تساعد هذه الرياضة في تحسين التركيز والانتباه، حيث يحتاج الطفل إلى تركيز قوي لتنفيذ الحركات المهارية، مما يطيل مدة الانتباه. كما تحفز هذه الرياضة التفكير النقدي لدى الطفل من خلال استيعاب تسلسل الحركات وترابطها ونتائجها المختلفة.

الفوائد السلوكية:

حيث تساعد الرياضة في الانضباط السلوكي والتحكم في المشاعر؛ فالتكرار والإصرار المرتبط بتعلم كل مهارة يعود الطفل على المثابرة وعدم الاستسلام، كما أن تحمل الضغط النفسي العصبي المرتبط بتعلم حركات صعبة يدربه على السيطرة على مشاعره وتحسين سلوكه اليومي.