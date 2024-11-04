حملة وطنية لمكافحة الحصبة في مدارس الإمارات

وقالت الدكتورة "راين سيم"، استشارية طب الأطفال في المستشفى الكندي التخصصي بدبي: "يشعر الأطفال عادةً بالضيق عند إصابتهم بالحصبة. فإلى جانب الحمى والسعال وسيلان الأنف واحمرار العينين، قد يعانون من آلام في العضلات وظهور بقع بيضاء داخل أفواههم. وبعد بضعة أيام، يظهر الطفح الجلدي، عادةً خلف الأذنين وعلى الرقبة، قبل أن ينتشر إلى أسفل الجسم. ويكون الطفح أحمر اللون ومتصلاً ببعضه. لا يوجد علاج محدد للحصبة، ولكن يتم علاج الأعراض باستخدام خافضات الحرارة وتشجيع الطفل على شرب الكثير من السوائل. ونادراً ما تحدث مضاعفات، ولكن في بعض الحالات قد ينتشر الالتهاب ويؤثر على أعضاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.".