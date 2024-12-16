حزمة تأمين صحي جديدة للعاملين في الإمارات الشمالية بدءاً من 320 درهماً

بموجب الحزمة التأمينية الأساسية، لن تكون هناك فترة انتظار للعاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة. كما تغطي الحزمة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و64 عاماً، بينما يتعين على من هم فوق هذا السن تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق التقارير الطبية الحديثة.

وسيمتد نطاق تغطية التأمين الصحي ليشمل العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة اعتباراً من الأول من يناير 2025. وكان النظام إلزامياً بالفعل في أبوظبي ودبي.