تمكين المرأة في الرعاية الصحية: تجربة الدكتورة "ميني بودانوالا"

كان أحد التحولات الأكثر دراماتيكية تحت قيادة الدكتورة ميني بودانوالا في مستشفى الأطفال، حيث توسعت سعة الأسرة من 160 سريراً إلى 525 سريراً، مما جعله أكبر منشأة لطب الأطفال في آسيا. لم يكن هذا التوسع مجرد أرقام، بل كان يتعلق بتوفير رعاية عالية الجودة لمزيد من الأطفال، كثير منهم لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة.

تم اختبار قيادتها فور انضمامها إلى المستشفى عندما اضطرت إلى معالجة قضية اختطاف طفل هزت المؤسسة. ومع ذلك، لم يثنها ذلك عن عزمها؛ بل قادت المستشفى خلال هذه الأزمة، مما ساعد على إعادة بناء الثقة في المؤسسة ووضعها على المسار الصحيح لتصبح واحدة من مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في المنطقة.