تقنية جديدة تدعم الإستشارات الطبية في دبي

ولا يقتصر دور المُساعد الذكيّ على تحسين كفاءة التوثيق فحسب، بل يُعزّز أيضاً التفاعل بين الطبيب والمريض. أضافت الدكتورة الملا: "عندما أتمكّن من التركيز فقط على مريضي دون الانشغال بِالمَهام الإدارية، فإنّ ذلك يُحسّن من جودة الرعاية التي أُقدّمها. سيُساعد النظام في سدّ فجوات التوثيق وَ ضمان تسجيل جميع المعلومات الضرورية بدقة."