تطبيق مبتكر لمساعدة مرضى الصداع النصفي في الإمارات

"في الإمارات العربية المتحدة، يعاني حوالي 1.5 مليون شخص من الصداع النصفي، ومع ذلك يظل 90% منهم دون تشخيص"، وقالت لاكس. "معظم الناس لا يتتبعون أعراضهم أو المحفزات، مما يجعل من الصعب إدارة حالتهم. من خلال هذا التطبيق، يمكن للمستخدمين تسجيل نوباتهم، وتحليل الأنماط، واتخاذ خطوات استباقية للحد من تأثيرها".