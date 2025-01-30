تطبيق مبتكر لمساعدة مرضى الصداع النصفي في الإمارات
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، غالبًا ما تتوقف الحياة والإنتاجية حتى يخف الألم. وبينما يعتمد البعض على الأدوية لتخفيف الألم، يلجأ آخرون إلى الراحة. ومع ذلك، يظل تحديد المحفزات وإدارة نوبات الصداع النصفي تحديًا لمعظم المصابين.
ولمعالجة هذه المشكلة، طورت رائدة الأعمال الإستونية "كاترينا لاكس"، التي تعاني من الصداع النصفي منذ فترة طويلة، حلاً رقمياً لمساعدة المرضى على مراقبة حالتهم وتحسين نوعية حياتهم. وقد قدمت عيادة الصداع الرقمية Migrevention في معرض الصحة العربي 2025، مستعرضة إمكاناتها في تحويل إدارة الصداع النصفي.
تتبع الصداع النصفي
"في الإمارات العربية المتحدة، يعاني حوالي 1.5 مليون شخص من الصداع النصفي، ومع ذلك يظل 90% منهم دون تشخيص"، وقالت لاكس. "معظم الناس لا يتتبعون أعراضهم أو المحفزات، مما يجعل من الصعب إدارة حالتهم. من خلال هذا التطبيق، يمكن للمستخدمين تسجيل نوباتهم، وتحليل الأنماط، واتخاذ خطوات استباقية للحد من تأثيرها".
ويتيح التطبيق للمرضى تسجيل الأعراض ومراقبة وتيرة الألم وشدته وتحديد المحفزات المحتملة مثل الإجهاد أو النظام الغذائي أو العوامل البيئية. قال لاكس: "عندما يسجل المريض أعراضه باستمرار، يمكنه التعرف على الأنماط بمرور الوقت. سواء كان الأمر يتعلق بالإجهاد المرتبط بالعمل أو استهلاك الجبن أو الظروف البيئية، فإن التطبيق يساعد المستخدمين على إجراء تعديلات مستنيرة على نمط حياتهم لتقليل نوبات الصداع النصفي لديهم".
وقالت إن الهدف هو تمكين المرضى من المعرفة حول صحتهم. "عندما يتمكنون من رؤية بيانات واضحة حول الصداع النصفي الذي يعانون منه، فإنهم يشعرون بمزيد من السيطرة وأقل قلقًا بشأن النوبات غير المتوقعة".
ومن بين أهم مميزات التطبيق التكامل مع المتخصصين في الرعاية الصحية. وتقول لاكس: "غالبًا ما يجد الأطباء صعوبة في الحصول على صورة كاملة لتاريخ الصداع النصفي لدى المريض. ومع هذا التطبيق، يمكن للمرضى تقديم بيانات موثقة جيدًا، مما يجعل الاستشارات الطبية أكثر كفاءة وفعالية".
وبالإضافة إلى تتبع الصداع النصفي، يوفر التطبيق ميزة الطب عن بعد حيث يمكن للمستخدمين استشارة الممارسين الطبيين. وفي حين أن التطبيق نفسه مجاني، فإن الاستشارات المتخصصة متاحة مقابل رسوم، مما يضمن الوصول إلى المشورة المتخصصة عند الحاجة.
ويعتقد المطورون أن التكنولوجيا يمكن أن تحسن بشكل كبير حياة المصابين بالصداع النصفي. وقال لاكس: "من خلال استخدام نهج قائم على البيانات، نساعد الناس على تقليل آلامهم واستعادة إنتاجيتهم وفي نهاية المطاف عيش حياة أفضل".
ومع إصابة أكثر من مليار شخص بالصداع النصفي في مختلف أنحاء العالم، فإن مثل هذه الحلول توفر الأمل. وأضافت: "إن إدارة الصداع النصفي لا تقتصر على علاج الألم، بل إنها تتعلق بالوقاية منه. وباستخدام الأدوات المناسبة، يمكننا مساعدة الناس على السيطرة على صحتهم".