تضخم الثدي وتأثيراته على نفسية الذكورالمراهقين

يحدد الخبراء مجموعة من العوامل التي يمكن أن تساهم في التثدي المرضي، بما في ذلك بعض الأدوية، واختلال التوازن الهرموني، مثل ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين أو انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، والحالات الصحية مثل متلازمة كلاينفيلتر أو تضخم الغدة الكظرية الخلقي. وقد تلعب المشكلات الصحية الأساسية، مثل أورام الخصية والغدة الكظرية، وأمراض الكلى أو الكبد المزمنة، وسوء التغذية، دوراً أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي السمنة والأدوية مثل مضادات الأندروجين إلى تفاقم هذه الحالة.