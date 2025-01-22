تزايد الإقبال على تطعيم الأطفال ضد سرطان عنق الرحم

وقالت الدكتورة ستيفاني إن هناك العديد من النساء اللواتي يتلقين اللقاح عندما يكبرن. وأضافت: "عندما تظهر نتيجة اختبار مسحة عنق الرحم أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري إيجابية ويتم تحديد إصابتهن بخلل تنسج عنق الرحم، وهي الخلايا التي تتطور في عنق الرحم وتعتبر سرطانية، فهذا يشكل عامل خطر. وإذا تُرِكَت دون علاج، فإنها ستتطور في النهاية إلى سرطان عنق الرحم. وعندما تأتي إليّ النساء الأكبر سنًا، اللاتي يعانين من خلل تنسج عنق الرحم الشديد، ما زلت أعرض عليهن التطعيم. وهناك في الواقع بيانات جيدة تُظهر أنه إذا تم علاجهن ثم تطعيمهن، فإن خطر تكرار الإصابة ينخفض بنسبة تزيد عن 60 في المائة".