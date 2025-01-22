تزايد الإقبال على تطعيم الأطفال ضد سرطان عنق الرحم
يتزايد عدد الآباء والأمهات في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يرغبون في تطعيم أطفالهم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، لحمايتهم من العديد من الأمراض بما في ذلك سرطان عنق الرحم.
وقالت الدكتورة "سيما سين"، رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى دانة الإمارات: "أعتقد أننا نرى أيضًا الكثير من الشباب الذين يبدون اهتماماً بالتطعيم". وأضافت: "هناك بالتأكيد تحول ثقافي. يدرك الآباء أن هذا التطعيم ليس لتعزيز العلاقات الجنسية غير الشرعية بل لحماية النساء لأننا نعلم أن 99 في المائة من سرطانات عنق الرحم تنشأ في الخلفية من فيروس الورم الحليمي البشري".
فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى شائعة تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويمكن أن تسبب سرطان عنق الرحم وسرطانات تؤثر على المهبل والفرج والقضيب والشرج والحلق. يمكن للقاح أيضًا أن يحمي من الثآليل التناسلية. يمكن للرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و45 عامًا الحصول على اللقاح ولكن يوصى بشدة بتطعيم الأطفال في وقت مبكر.
وبحسب الدكتورة "شارو بانو"، أخصائية طب الأطفال في عيادة أستر في واحة دبي للسيليكون، فقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً في الترويج للقاح. وقالت: "ساهم ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وحملات التوعية في تشجيع الاتجاهات نحو التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري. ومع زيادة الوعي، يتوجه الآباء، وخاصة الأمهات، إلى مقدمي الرعاية الصحية للاستفسار عن هذا اللقاح".
الوصمة
وقال بعض الخبراء إن السرطان كان يُنظر إليه في السابق على أنه علامة على الفجور. وقالت الدكتورة ستيفاني ريتشي، طبيبة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "كان هناك نوع من الوصمة لأن وجود أكثر من ثلاثة شركاء جنسيين في حياتك يعني زيادة خطر الإصابة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من النساء اللاتي لديهن شريك جنسي واحد فقط ولكنهن غير محظوظات بما يكفي لانتقال الفيروس إليهن ويؤثر ذلك على حياتهن بالكامل".
وأضافت أن الأمر لا يتطلب سوى "التعرض لمرة واحدة" لسلالة عالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري للتسبب في أضرار جسيمة لصحة الإنسان.
للأولاد والبنات
ويوصى بتطعيم الأولاد والبنات على حد سواء. وقالت الدكتورة سيما: "ما نود أن نراه بشكل مثالي هو أن يكون الآباء منفتحين على تطعيم أولادهم وبناتهم على حد سواء. وبالتالي فإننا نبني ما يسمى بالمناعة داخل هذه المجموعة. وهذا حتى لا ينقل الرجال العدوى إلى النساء لأن لديهم أيضًا مناعة".
وقد حددت الدكتورة شارو الجرعات الموصى بها. وقالت: "بصفتي طبيبة أطفال، فأنا من أشد المؤيدين لتطعيم الأطفال ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وخاصة الفتيات في الفئة العمرية 11-12 عامًا". "يوصى بجرعتين من لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري بفاصل 6-12 شهرًا. والأطفال الذين يبدأون التطعيم في سن 15 عامًا أو بعد ذلك سيحتاجون إلى 3 جرعات من اللقاح موزعة على فترة ستة أشهر".
عوامل الخطورة العالية
وقالت الدكتورة ستيفاني إن هناك العديد من النساء اللواتي يتلقين اللقاح عندما يكبرن. وأضافت: "عندما تظهر نتيجة اختبار مسحة عنق الرحم أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري إيجابية ويتم تحديد إصابتهن بخلل تنسج عنق الرحم، وهي الخلايا التي تتطور في عنق الرحم وتعتبر سرطانية، فهذا يشكل عامل خطر. وإذا تُرِكَت دون علاج، فإنها ستتطور في النهاية إلى سرطان عنق الرحم. وعندما تأتي إليّ النساء الأكبر سنًا، اللاتي يعانين من خلل تنسج عنق الرحم الشديد، ما زلت أعرض عليهن التطعيم. وهناك في الواقع بيانات جيدة تُظهر أنه إذا تم علاجهن ثم تطعيمهن، فإن خطر تكرار الإصابة ينخفض بنسبة تزيد عن 60 في المائة".
وأضافت الدكتورة ستيفاني أنها رأت أيضًا العديد من الرجال الأكبر سنًا يتلقون التطعيم أيضًا. وقالت: "يرغب بعض الشركاء الذكور لنساء لديهن سلالات أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري في الحصول على التطعيم لمحاولة حماية أحبائهم".