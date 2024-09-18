تحسين تشخيص الإنتان في اليوم العالمي لسلامة المرضى
أكدت شركة "بيكتون ديكنسون" فرع دبي والسعودية - وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية - اليوم التزامها نحو سلامة المرضى وإدارة حالات الإنتان (تسمم الدم) بمناسبة اليوم العالمي للإنتان في 13 سبتمبر واليوم العالمي لسلامة المرضى في 17 سبتمبر.
وتم اختيار موضوع وعنوان اليوم العالمي لسلامة المرضى لهذا العام، وهو "تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى"، ليتماشى مع الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتعزيز دقة التشخيص والحد من وقوع الأحداث السلبية في بيئات الرعاية الصحية. ومن خلال برامجها المخصصة، تواصل شركة بيكتون ديكنسون الابتكار وتقديم الحلول التي تهدف إلى منع الأخطاء وتحسين نتائج المرضى في جميع أنحاء العالم.
إن الإنتان هو ظاهرة بالغة الأهمية ويرتبط بالصحة العامة ويؤثر على 49 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنوياً، مما يؤدي إلى وفاة 11 مليون شخص. إن التطور في إدارة الأدوية والوقاية من العدوى ودقة التشخيص أمر محوري في معالجة هذه التحديات الصحية العالمية. من خلال تحسين التشخيص المبكر وتعزيز العلاج المناسب، تهدف الشركة إلى تقليل عبء الإنتان والعدوى الأخرى المرتبطة بالرعاية الصحية.
وقال ماهر الحسن، نائب الرئيس والمدير العام لشركة بيكتون ديكنسون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "بصفتنا شركة ملتزمة بتطوير عالم الصحة، نحن ندرك أهمية سلامة المرضى كمكون أساسي لتقديم الرعاية الصحية. وفي هذه الأيام المهمة، نؤكد على التزامنا بالتعاون مع المتخصصين في الرعاية الصحية لتقديم حلول رعاية صحية أكثر أماناً وكفاءة واستدامة. سلامة المرضى هي أساس "برنامج بيكتون ديكنسون المخصص" وهو مصمم لحماية كل من المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية من خلال تقليل الأخطاء عند إعطاء الأدوية ومنع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية وتحسين كفاءة الرعاية الصحية بشكل عام".
تركز برامج بيكتون ديكنسون المخصصة على ثلاثة مجالات أساسية: سلامة المرضى، ورفاهية العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكفاءة الرعاية الصحية. تم تصميم هذه البرامج لتقليل الأخطاء وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والحد من النفايات وتعزيز النتائج، بما يتماشى بشكل مباشر مع أولويات الصحة العالمية.
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتعرض حوالي 1 من كل 10 مرضى للأذى أثناء الرعاية الصحية. أكثر من 50% من الأضرار (1 من كل 20 مريضاً) يمكن الوقاية منها؛ ونصفها يرجع إلى الأدوية. تلعب بيكتون ديكنسون دوراً حاسماً لتقليل هذه المخاطر من خلال أتمتة العمليات ودقة التشخيص وإدارة الأدوية. من خلال التقنيات المبتكرة وبرامج التعليم والتدريب الشاملة، تدعم الشركة أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لإنشاء بيئات أكثر أماناً وموثوقية لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
وفي اليوم العالمي للإنتان واليوم العالمي لسلامة المرضى، تدعو الشركة مختصي الرعاية الصحية والمنظمات في جميع أنحاء العالم للانضمام إليهم لتعزيز الهدف المشترك المتمثل في توفير رعاية صحية أكثر أماناً للجميع.