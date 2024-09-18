تحسين تشخيص الإنتان في اليوم العالمي لسلامة المرضى

وقال ماهر الحسن، نائب الرئيس والمدير العام لشركة بيكتون ديكنسون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "بصفتنا شركة ملتزمة بتطوير عالم الصحة، نحن ندرك أهمية سلامة المرضى كمكون أساسي لتقديم الرعاية الصحية. وفي هذه الأيام المهمة، نؤكد على التزامنا بالتعاون مع المتخصصين في الرعاية الصحية لتقديم حلول رعاية صحية أكثر أماناً وكفاءة واستدامة. سلامة المرضى هي أساس "برنامج بيكتون ديكنسون المخصص" وهو مصمم لحماية كل من المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية من خلال تقليل الأخطاء عند إعطاء الأدوية ومنع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية وتحسين كفاءة الرعاية الصحية بشكل عام".