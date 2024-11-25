تأمين بياناتك الصحية في العصر الرقمي بدبي

افحص حسابات وتطبيقات الصحة الخاصة بك بانتظام بحثاً عن أي نشاط غير عادي أو وصول غير مصرح به. قم بإعداد إشعارات لأي تغييرات تطرأ على حسابك أو معلوماتك الشخصية، وأبلغ فوراً عن أي نشاط مشبوه. يساعد مراقبة أدوات الصحة الرقمية عن كثب في اكتشاف خروقات الأمان المحتملة في وقت مبكر ويضمن حماية بياناتك.