تأمين بياناتك الصحية في العصر الرقمي بدبي
مع تزايد الاعتماد على حلول الرعاية الصحية الرقمية، قدمت هيئة الصحة بدبي إرشادات أساسية لحماية معلومات الصحة العامة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد عدد سكان دبي الذين يستخدمون الخدمات الرقمية، مثل تطبيقات الصحة عبر الهاتف المحمول والسجلات الطبية عبر الإنترنت.
وتُعد هذه الإرشادات مهمة لتعزيز السرية للمرضى وحماية البيانات في ظل بيئة الرعاية الصحية الرقمية سريعة الانتشار. وفيما يلي أهم النصائح للحفاظ على البيانات الصحية الخاصة بك آمنة:
الحد من مشاركة التطبيق للبيانات:
لتعزيز الخصوصية والأمان، يجب على المقيمين تقييد كمية البيانات الشخصية والصحية التي تتم مشاركتها مع تطبيقات الصحة الرقمية. من المهم مراجعة أذونات التطبيق بانتظام والتأكد من مشاركة المعلومات الضرورية فقط. يمكن أن يساعد تعطيل الوصول غير الضروري إلى البيانات في تقليل التعرض لمخاطر أمنية محتملة.
ابقى على اطلاع
احرص على مواكبة أفضل الممارسات لحماية بياناتك الصحية. اتبع المصادر الموثوقة للحصول على المشورة بشأن تأمين السجلات الصحية الرقمية مثل تمكين المصادقة الثنائية، واستخدام كلمات مرور قوية، والحذر من رسائل البريد الإلكتروني أو الروابط المشبوهة. يساعد اتخاذ موقف استباقي في حماية معلوماتك الصحية الحساسة من التهديدات الإلكترونية الناشئة.
تجنب شبكات الواي فاي العامة:
عند الدخول إلى خدمات الصحة الرقمية أو إدارة معلومات صحية حساسة، تجنب استخدام شبكات -الواي فاي العامة. فهذه الشبكات غالباً ما تكون أقل أماناً وقد تعرض بياناتك لتهديدات إلكترونية. وبدلاً من ذلك، استخدم اتصالاً خاصاً محمياً بكلمة مرور أو شبكة خاصة افتراضية (VPN) لضمان بقاء بياناتك الصحية آمنة أثناء الاتصال بالإنترنت.
مشاركة المعلومات
لا تشارك معلوماتك الصحية إلا مع مصادر موثوقة. وتأكد دائماً من هوية الأشخاص الذين تشاركهم هذه المعلومات.
راقب حساباتك أو تطبيقاتك:
افحص حسابات وتطبيقات الصحة الخاصة بك بانتظام بحثاً عن أي نشاط غير عادي أو وصول غير مصرح به. قم بإعداد إشعارات لأي تغييرات تطرأ على حسابك أو معلوماتك الشخصية، وأبلغ فوراً عن أي نشاط مشبوه. يساعد مراقبة أدوات الصحة الرقمية عن كثب في اكتشاف خروقات الأمان المحتملة في وقت مبكر ويضمن حماية بياناتك.
احذر من عمليات التصيد الاحتيالي:
لا تنخدع برسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل التي تدعي أنها من مؤسسات صحية. تأكد دائماً من المرسل قبل مشاركة أي تفاصيل.
الإجراءات الوقائية:
يؤدي إعادة استخدام كلمات المرور عبر مواقع متعددة إلى زيادة خطر حدوث خرق أمني. أنشئ كلمات مرور فريدة وقوية لكل حساب، مع الجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.
فكر في استخدام مدير كلمات المرور لتخزين وإنشاء كلمات مرور معقدة بشكل آمن، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية لمعلوماتك الصحية الحساسة.
عزز أمان معلوماتك من خلال إضافة المصادقة الثنائية أو رموز مرور لمرة واحدة (OTPs) إلى حساباتك الصحية حيثما أمكن. يضيف شكل ثانٍ من أشكال التحقق، مثل الرسائل النصية أو تطبيق المصادقة، طبقة إضافية من الأمان.
وأكدت هيئة الصحة بدبي على أهمية مواكبة التطورات في مجال الأمن السيبراني في مجال الرعاية الصحية. ويتم تشجيع المقيمين على مراجعة ممارساتهم الأمنية بانتظام وتحديث التدابير الوقائية مع ظهور تهديدات جديدة.
نجح نظام "نابض" التابع لهيئة الصحة بدبي في جمع أكثر من 9.47 مليون سجل مريض، وهو الآن متصل بأكثر من 1300 منشأة رعاية صحية في جميع أنحاء الإمارة.
مع استخدام 81% من المتخصصين في الرعاية الصحية في دبي للمنصة بشكل نشط، تعمل "نابض" على تحويل إدارة بيانات المرضى وتعزيز تقديم الرعاية الصحية. وباعتبارها حجر الأساس في استراتيجية هيئة الصحة بدبي لرقمنة خدمات الرعاية الصحية، تضمن "نابض" أن يكون لكل مريض سجل طبي إلكتروني شامل واحد يمكن الوصول إليه من قبل جميع مقدمي الرعاية الصحية.
ومن خلال الالتزام بهذه الإرشادات، يمكن لسكان دبي حماية معلوماتهم الصحية الحساسة بشكل أفضل مع الاستفادة الكاملة من خدمات الرعاية الصحية الرقمية.