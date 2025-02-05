تأجيل المرحلة التجريبية لمبادرة الوجبات المجانية في المدارس الإماراتية يثير تساؤلات

"عندما تم الإعلان عن هذه المبادرة، وجدت استحساناً كبيراً من الآباء والمجتمع لأنها تلعب دوراً حاسماً في تعزيز عادات الأكل الصحية للأجيال القادمة."

وأوضحت السويدي أن المبادرة الوطنية للوجبات المدرسية تم الإعلان عنها بعد انضمام دولة الإمارات إلى تحالف الوجبات المدرسية، الذي يضم 70 دولة، بهدف توفير وجبة صحية لكل طالب في المدارس بحلول عام 2030. وقد استفاد من مبادرة التحالف الدولي أكثر من 388 مليون طالب في عام 2020، ومن المتوقع أن يبلغ العدد 418 مليون طالب بحلول عام 2022.

وأضافت السويدي أن الوزارة كانت قد أعلنت في البداية عن أهداف طموحة لتوفير 70% من المواد الغذائية للمبادرة و30% من القوى العاملة من الموارد المحلية، مما سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. كما شدد على أهمية القيمة الصحية والنفسية والبيئية لهذه المبادرة، مؤكداً أن تنفيذها يعد "ضرورة وطنية".

وأضافت أن المبادرة تساهم في معالجة معدلات السمنة والسكري وأمراض القلب المتزايدة، وكذلك القضايا النفسية التي يعاني منها الشباب. وأكدت أن المبادرة ضرورية لتعزيز المساواة الاجتماعية بين الطلاب عبر توفير فرص متساوية للحصول على طعام صحي ومغذي. كما أشارت إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في تقليل هدر الطعام.

وأوضحت السويدي أن مسحاً وطنياً أُجري في عامي 2017 و2018 أظهر أن معدلات السمنة بين الأطفال والمراهقين، التي تم جمعها من خلال الفحص الصحي الروتيني في المدارس، بلغت 17.35%. كما أظهر المسح أن معدلات السمنة بين البالغين وصلت إلى 27.8%، في حين تم تصنيف حوالي 60% من سكان الإمارات على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وفي رد مكتوب على السويدي، قالت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة: "إن الوزارة تعمل حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز المشاريع ذات الصلة ومراجعة الأدوار والمسؤوليات. وستساعد هذه التحديثات في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز أثر التنفيذ."

وأضافت الوزيرة أنه سيتم التركيز على تعزيز القيمة الغذائية للمحاصيل الرئيسية المدرجة في سلة الغذاء، بالإضافة إلى تطوير المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية الاحتياجات الغذائية المحلية، مع ضمان الالتزام بمعايير ومتطلبات سلامة الغذاء.