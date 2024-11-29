"بيورا" تطبيق الذكي يغيّر حياة مرضى السكري في الإمارات

وبالإضافة إلى رعاية مرضى السكري، يتكامل تطبيق "بيورا" مع مختلف المستشفيات والعيادات ضمن شبكة "بيور هيلث" ، ليُتيح للمستخدمين الاستفادة من الاستشارات عن بُعد، وحجز المواعيد الشخصية، والوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية. كما يسهّل التطبيق حجز المواعيد، ومتابعتها، وتوصيل الأدوية إلى المنزل، مع إمكانية التكامل مع التأمين الصحي.