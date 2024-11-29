"بيورا" تطبيق الذكي يغيّر حياة مرضى السكري في الإمارات

حقق تطبيق "بيورا" (Pura)، المدعوم بالذكاء الاصطناعي من "بيور هيلث" (PureHealth)، انتشاراً واسعاً مع تزايد أعداد التنزيلات ليصل إلى أكثر من 140 ألف مستخدم. يوفر التطبيق رؤى صحية مخصصة وأدوات فعّالة تساعد المستخدمين على إدارة صحتهم باستخدام ميزات تعتمد على البيانات.
وقد أضاف التطبيق حديثاً وحدة خاصة برعاية مرضى السكري، تقدم مجموعة من الميزات المتطورة مثل تتبّع مستويات الجلوكوز في الوقت الحقيقي، ووضع خطط وجبات مخصصة، والتكامل مع أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة. وترتبط هذه الوحدة بمركز قيادة مرضى السكري التابع لشركة "بيور هيلث"، مما يُتيح لمقدّمي الرعاية الصحية الوصول بأمان إلى بيانات المرضى لمساعدتهم على إدارة مرض السكري بفعالية أكبر.
يُعدّ "بيورا" التطبيق الوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يربط مرضى السكري بالبنية التحتية الصحية، مما يجعله خدمة استثنائية في المنطقة. فهو بمثابة رفيق صحي للأفراد الذين يسعون إلى إدارة صحتهم بفعالية، وتُعتبر وحدة رعاية مرضى السكري خطوة رائدة في هذا الاتجاه.
يُعبّر تزايد أعداد مستخدمي تطبيق "بيورا" عن اهتمام سكان أبوظبي المتنامي باستخدام التكنولوجيا للعناية بصحتهم. ويتميّز التطبيق بإمكانية الاتصال بمعظم الأجهزة القابلة للارتداء، مما يتيح للمستخدمين تتبّع مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية، بما في ذلك نسبة الجلوكوز في الدم، وصحة القلب، ونوعية النوم. كما يقدّم "بيورا" ميزة (بيور سكور) "PureScore"، وهي درجة صحية تعتمد على الأدلّة العلمية، وتساعد المستخدمين على تقييم صحتهم واتخاذ قرارات واعية للحفاظ عليها.
ولجعل تجربة المستخدم أكثر متعة، يتضمن تطبيق "بيورا" على عناصر ترفيهية مثل عملات "فيت كوينز" (FitCoins)، والتي شهدت استرداداً قياسياً لأكثر من 5.7 مليون "فيت كوينز" منذ إطلاق التطبيق. وقد انضم حوالي 65% من المستخدمين إلى التحديات داخل التطبيق، العديد منها بالشراكة مع برنامج "أبوظبي أكتيف". تهدف هذه الميزات إلى تشجيع السلوكيات الصحية ومكافأة المستخدمين على جهودهم في الحفاظ على لياقتهم.
وبالإضافة إلى رعاية مرضى السكري، يتكامل تطبيق "بيورا" مع مختلف المستشفيات والعيادات ضمن شبكة "بيور هيلث" ، ليُتيح للمستخدمين الاستفادة من الاستشارات عن بُعد، وحجز المواعيد الشخصية، والوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية. كما يسهّل التطبيق حجز المواعيد، ومتابعتها، وتوصيل الأدوية إلى المنزل، مع إمكانية التكامل مع التأمين الصحي.
أما عن مستقبل تطبيق "بيورا"، فتشمل خططه المستقبلية توسيع ميزاته لتشمل جمع العينات المنزلية لإجراء الاختبارات الروتينية، وإضافة أدوات جديدة لتحسين رحلة المريض وتقديم رعاية صحية أكثر سهولة.
وأكّدت "شايستا آصف"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيور هيلث"، على سعي الشركة الدؤوب لتحسين جودة الحياة في الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السياق، أوضحت "آصف": "من خلال خدمات "بيور هيلث" المتنوعة، نساعد الأفراد على إدارة صحتهم واتخاذ قرارات استباقية لتحسين رفاهيتهم، ونضمن أن تكون سنوات العمر مليئة بالصحة والحيوية."