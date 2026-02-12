"بيان".. المصدر الوحيد للحقيقة الصحية في الإمارات

لسنوات عديدة، واجه مسؤولو الصحة في الإمارات مشكلة تشتت البيانات الحيوية عبر المستشفيات والعيادات والجهات الحكومية، مما جعل من الصعب رؤية الصورة الكاملة لصحة الأمة. ولمواجهة ذلك، تم إطلاق منصة رقمية جديدة.

ستجمع منصة "بيان" بيانات الصحة في البلاد، بدءًا من معدلات الأمراض وتراخيص الأطباء وصولاً إلى أسرة المستشفيات وخريجي الطب، في لوحة تحكم واحدة. وقد تم إطلاقها في معرض الصحة العالمي (WHX) من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع (MoHAP)، وهي بالفعل تعيد تشكيل كيفية تخطيط القادة للمستقبل. وصفها خبير بأنها “مصدر وحيد للحقيقة” للبلاد لأنها تربط البيانات التاريخية والحية من مقدمي الرعاية الصحية الحكوميين والخاصين، والجهات الحكومية، وحتى القطاعات غير الصحية.

وصفت الدكتورة علياء زيد حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بيان بأنه موحد وطني. "إنها منصة بيانات ضخمة ومستودع بيانات مؤسسي حيث نربط جميع البيانات — التاريخية والحية — في منصة واحدة،" أوضحت. "تأتي البيانات من مصادر مختلفة: السجلات الطبية الإلكترونية، والمسوحات الصحية الوطنية، بالإضافة إلى القطاعات غير الصحية مثل التعليم وحركة المرور على الطرق. حتى بيانات التعليم مثل عدد الطلاب الذين يدرسون الطب أو التمريض مشمولة.”

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تحدثت إلى الخليج تايمز على هامش معرض الصحة العالمي حيث قدمت عرضًا حيًا للنظام.

اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

النظام لا يقتصر على تخزين المعلومات فحسب، بل يتعلق بتحويل تلك المعلومات إلى عمل. "إنه يعطي الصورة الكبيرة لصحة سكان الإمارات،" قالت الدكتورة علياء. "يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات. يمكننا تحديد أولويات احتياجاتنا بناءً على الأدلة."

باستخدام خرائط نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، يمكن للمسؤولين تحديد تجمعات الأمراض، وتتبع نقص القوى العاملة، وتوقع المتطلبات المستقبلية. تتضمن المنصة أكثر من 300 مؤشر صحي وأكثر من 45 لوحة تحكم تفاعلية تغطي مجالات مثل إحصائيات المواليد والوفيات، والتطعيمات، وأسرة المستشفيات، وتوزيع القوى العاملة، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وتصنيفات التنافسية العالمية.

“أحيانًا يمكننا رؤية الاتجاه والتوقعات — ما سيحدث في عام 2030، على سبيل المثال،” قالت. “ربما توجد أمراض معينة في منطقة واحدة. سيوضح لنا ذلك ما إذا كنا بحاجة إلى المزيد من القوى العاملة هناك.”

سنوات من العمل

وفقًا للدكتورة علياء، استغرق بناء بيان أكثر من ثلاث سنوات، ليس فقط بسبب حجم البيانات، ولكن بسبب العمل الدقيق الذي يقف وراءه.

"يحتوي على العديد من الأمور الأساسية،" قالت. "نحن' لا نأخذ البيانات كمجرد تكامل. هناك قواعد عمل للبيانات، تضمن جودة البيانات والتحقق منها."

تستمد المنصة سجلات تاريخية تعود إلى عام 2005 جنبًا إلى جنب مع التحديثات المباشرة. خلال المقابلة، عرضت لوحة تحكم تتتبع أعداد المواليد الأحياء. "بالأمس، زاد عدد المواليد لدينا بحوالي 300 طفل،” قالت.

“النظام تفاعلي،" أوضحت، مضيفة، "إذا قمت بالتعمق في بيانات أبوظبي، فإنه يعطيني المعلومات."

سجل الأمراض

يضم بيان أيضًا سجلات الأمراض الوطنية للسرطان والسكري والتصلب المتعدد والإعاقة. ووفقًا للدكتورة علياء، سيساعد هذا الدولة على تتبع أي اتجاهات مقلقة. كما يمتد نطاق النظام’ ليشمل الأطباء والممرضات.

تتتبع المنصة طلاب الطب وجامعاتهم ومعدلات تخرجهم — مما يغذي توقعات القوى العاملة. "إذا أردنا التوقعات لعام 2030، يمكننا أن نرى عدد الطلاب الذين يدرسون الجراحة على سبيل المثال ومن أي جامعة،” قالت.