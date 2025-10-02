"اهتمي بالأهم": انطلاق حملة سرطان الثدي لشهر أكتوبر بأبوظبي

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء، حملة جديدة لمكافحة سرطان الثدي في إمارة أبوظبي تحت شعار "اهتمي بالأهم"، و ذلك بهدف إحداث تحول ملحوظ في سلوكيات السيدات و تحفيزهن على الانتقال من مرحلة الوعي إلى إحراء الفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من النساء في إمارة أبوظبي على دراية ووعي بأهمية الفحوصات الوقائية، إلا أن العديد من السلوكيات مثل الخوف من نتيجة الفحوصات، التردد في اتخاذ القرار، وتأجيل حجز مواعيد الفحوصات، تقف عائقاً أمام النساء لاتخاذ خطوة بسيطة قادرة على إنقاذ حياتهن. وتهدف حملة "اهتمي بالأهم" إلى معالجة هذه التحديات، من خلال استخدام مواقف حياتية يومية قريبة من الجميع لتذكير النساء أنه كما نهتم بتفقد هواتفنا وإغلاق أبوابنا وجمال مظهرنا في المرآة كل يوم، علينا أيضاً أن نهتم بالأهم: صحتنا.

ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في دولة الإمارات. ويساهم الفحص المبكر في الشفاء بنسبة تتجاوز 90% عند اكتشاف المرض مبكراً. وفي عام 2024، تم تشخيص أكثر من 80% من حالات سرطان الثدي في أبوظبي في مرحلة مبكرة، وخضعت أكثر من 34 ألف امرأة للفحص، بزيادة 31% مقارنة بالعام السابق. تعمل الحملة على تعزيز هذا النجاح، وتدعو إلى الشجاعة بدلاً من التردد، وإلى الإسراع في حجز فحص سرطان الثدي بدلاً من التأجيل، وإلى الاطمئنان بدلاً من المخاطرة.

وتدعو الحملة النساء اللواتي بلغن 40 عاماً إلى إجراء التصوير الشعاعي للثدي "الماموجرام" كل سنتين، فيما يُنصح النساء بين 20 و 39 عاماً بإجراء فحص سريري للثدي كل ثلاث سنوات، مع إمكانية إجراء تقييم للمخاطر للنساء بين 35 و 39 عاماً.

بدوره قال الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: "ندرك أن الفحص المبكر لسرطان الثدي يحسن فرص العلاج والشفاء بشكل كبير، ومع ذلك ما زال سرطان الثدي يؤثر على الكثير من النساء. هذه الحملة جزء من استراتيجيتنا الأوسع لدمج الوقاية في نمط الحياة اليومي، وجعل الفحص ممارسة روتينية متاحة وموثوقة للجميع."

وأضافت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة في المركز: "هذه الحملة، المبنية على الأدلة والإحصاءات الوطنية، تعالج العوامل السلوكية والثقافية التي تؤخر التشخيص، مستبدلة الخوف والارتباك بالتمكين والوضوح والسهولة. الفحص إجراء بسيط وآمن وقادر على إنقاذ الحياة، ودورنا أن نضمن أن كل امرأة تعرف متى وأين وكيف تصل إليه."

ويعمل المركز مع شركاء من مختلف القطاعات الصحية والرياضية والرعاية الشخصية والتجارية لتسهيل الوصول إلى خدمات الفحص وتوسيع نطاقها. وتشمل المساهمات تنظيم أيام فحص مجانية، وتوفير وحدات متنقلة للفحص، إضافة إلى أنشطة توعوية مجتمعية في مختلف أنحاء الإمارة.

هذا ويمكن لحاملي بطاقة «ثيقة» حجز مواعيد فحص سرطان الثدي مباشرة عبر مزوّدي برنامج «إفحص» المعتمدين على الموقع. www.ifhas.gov.ae: كما ستتوفر خدمات فحص مجانية وأنشطة متعددة طوال شهر أكتوبر في مرافق الشركاء المختلفة على مستوى الإمارة.

افحصي ما هو أهم. اتخذي الخطوة هذا الشهر.