الشارقة: فحوصات مجانية لسرطان الثدي وورش توعية

وتقام هذه الفعالية المجانية يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً بجوار شاحنات الطعام "زاد" في الجادة، وتهدف إلى تشجيع الأفراد على الاستفادة من الفحوصات المجانية، وإعطاء الأولوية لصحتهم، وزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر في تحسين نتائج العلاج وزيادة فرص الشفاء التام، وستقدم العيادات المتنقلة والصغيرة التابعة للقافلة الوردية فحوصات مجانية لسرطان الثدي للرجال والنساء، فيما ستتناول ورش العمل التوعوية مواضيع حول الوقاية من السرطان، والفحص الذاتي، وأهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية.