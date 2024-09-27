الشارقة: فحوصات مجانية لسرطان الثدي وورش توعية
استعداداً لشهر التوعية بسرطان الثدي في نوفمبر، تنظم جمعية "أصدقاء مرضى السرطان" مبادرة القافلة الوردية الشهيرة في إطار نشاط عائلي ممتع. ستقام الفعالية على مدار ثلاثة أيام في منطقة الجادة بالشارقة، اعتباراً من 4 أكتوبر، حيث سيتم إجراء فحوصات مجانية لسرطان الثدي وإقامة ورش عمل توعوية.
وتقام هذه الفعالية المجانية يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً بجوار شاحنات الطعام "زاد" في الجادة، وتهدف إلى تشجيع الأفراد على الاستفادة من الفحوصات المجانية، وإعطاء الأولوية لصحتهم، وزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر في تحسين نتائج العلاج وزيادة فرص الشفاء التام، وستقدم العيادات المتنقلة والصغيرة التابعة للقافلة الوردية فحوصات مجانية لسرطان الثدي للرجال والنساء، فيما ستتناول ورش العمل التوعوية مواضيع حول الوقاية من السرطان، والفحص الذاتي، وأهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
وستكون هناك ورش عمل خاصة متاحة لمرضى السرطان والذين تعافوا منه والذين يتلقون الدعم المخصص والمستمر من جمعية أصدقاء مرضى السرطان.
ويتضمن المهرجان فعاليات رياضية ومسابقات ونشاطات ترفيهية تناسب كافة الأعمار، حيث ستتيح حديقة الحيوانات الأليفة للأطفال فرصة التفاعل مع الحيوانات وإطعامها، في حين ستضم منطقة الأطفال قلاعاً نطاطة ومنطقة ألعاب للأطفال الصغار. ويمكن للكبار الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة وتذوق مجموعة متنوعة من الأطعمة اللذيذة.
وستضم الفعالية أيضاً سوق "مانبات" الذي سيعرض منتجات صحية محلية الصنع. وسيخصص جزء من العائدات لدعم مهمة جمعية أصدقاء مرضى السرطان في تقديم المساعدة المالية والعاطفية لمرضى السرطان. وسيبيع "المتجر الوردي" منتجات حصرية، حيث ستعود جميع مبيعاته بالفائدة المباشرة على مرضى السرطان وأسرهم.
تنظم القافلة الوردية كل عام مجموعة متنوعة من البرامج لزيادة الوعي بسرطان الثدي. وفي العام الماضي، رافقت صحيفة "خليج تايمز" رحلة جمعية أصدقاء مرضى السرطان السنوية عبر الإمارات السبع، مقدمةً فحوصات مجانية ومساهمة في نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي لمعالجة المرض.