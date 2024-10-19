الشارقة: طفلة تتعافى بمعجزة من حالة عصبية نادرة
استأنفت الطفلة "فيلزا مهرين أبو الأفضل"، البالغة من العمر تسع سنوات والمقيمة في الشارقة، أنشطتها اليومية بشكل ملحوظ بعد معركة مروعة استمرت 10 أيام مع اعتلال الدماغ الناخر الحاد (ANE)، وهي حالة عصبية نادرة تهدد الحياة، مما جعلها غير قادرة على الحركة والتواصل. يمكن أن يحدث اعتلال الدماغ الناخر الحاد بعد الإصابة بعدوى فيروسية مثل الأنفلونزا ويبلغ معدل الوفيات حوالي 30 في المائة، وفقًا للأطباء.
لا يزال والدا فيلزا يرتجفان عند تذكر اليوم الذي مرضت فيه. تقول فيما أبو الأفضل، والدة فيلزا: "بعد عودتها من المعسكر الصيفي، اشتكت من صداع. وفي اليوم التالي، أصيبت بحمى خفيفة ولم تستطع النوم بسبب الصداع المتفاقم. زرنا عيادة قريبة، حيث وصف لها الطبيب دواءً لعلاج عدوى فيروسية".
لكن الوضع تغير بشكل كبير عندما استيقظت فيلزا في صباح اليوم التالي وهي غير قادرة على التعرف على أي شخص. وفي حالة من الذعر، سارع والداها بنقلها إلى مستشفى برجيل التخصصي في الشارقة. وقال والدها، أبو الأفضل سيد محمد، الذي يعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008: "في المستشفى، بدأت ترتجف وتعاني من نوبات صرع، وسرعان ما تم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة".
الاستجابة الطبية
وفي مستشفى برجيل التخصصي، أشرف على رعايتها فريق متعدد التخصصات، بما في ذلك الدكتور "مانجوناث إم. ناغالي"، أخصائي طب الأطفال، والدكتورة ديبثي بودو، أخصائية أمراض الدم والأورام عند الأطفال. وعند وصولها إلى المستشفى، كانت فيلزا تعاني من حالة تشنج شديدة تُعرف باسم "الحالة الصرعية".
وأوضحت الدكتورة ديبثي: "لقد قمنا بتركيب أنبوب تنفس لها، وبدأنا بإعطائها أدوية للسيطرة على النوبات، وبدأنا العلاج من العدوى الفيروسية والبكتيرية المحتملة في دماغها. وتم إجراء ثقب قطني وفحص بالأشعة المقطعية في حالات الطوارئ للتحقق من وجود أي تشوهات".
تم بعد ذلك نقل فيلزا إلى وحدة العناية المركزة للأطفال (PICU) في مدينة برجيل الطبية في أبو ظبي للحصول على رعاية متقدمة في مجال طب الأعصاب للأطفال.
بدأت الدكتورة "كيسافا أنانث راماكريشنان"، استشاري وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، والدكتورة لمياء ناصر علي الصبيحي، استشارية طب أعصاب الأطفال، والدكتورة ميرين إيبن، أخصائية طب أعصاب الأطفال، العلاج على الفور. وأشارت الدكتورة كيسافا، "لقد اطلعنا على سجلاتها الطبية، مما ساعدنا في الاستعداد لوصولها. وعلى الرغم من أنها كانت واعية، إلا أنها لم تستطع التحدث. وبسبب شدة الحالة والمناطق الحرجة من الدماغ التي تأثرت، لم تتمكن من تحريك أي جزء من جسدها باستثناء عينيها".
وبفضل التدخل الطبي السريع في مستشفى الرعاية الرباعية، استعادت فيلزا تدريجياً قدرتها على التواصل والحركة. وفي غضون أيام، تم فصلها عن جهاز التنفس الصناعي، وبعد 10 أيام، أصبحت قادرة على المشي بمفردها.
استعادة
وشددت الدكتورة لمياء على أهمية العلاج السريع لشفاء فيلزا. وقالت الدكتورة لمياء: "في حالات فقدان الشهية العصبي الشديد، يعاني 70% من الناجين من تلف عصبي دائم".
وأضاف الدكتور ميرين أن السيطرة على الالتهاب المطول المرتبط بـ ANE كان أمرًا بالغ الأهمية. "في حالة فيلزا، حددنا حالتها مبكرًا وتمكنا من السيطرة على الالتهاب، مما سمح للخلايا العصبية باستئناف عملها".
والآن، وبعد أن أصبحت فيلزا في طريقها إلى التعافي الكامل، من المتوقع أن تستأنف جميع أنشطتها بعد استكمال إعادة التأهيل. ويعرب والداها عن امتنانهما العميق للدعم الذي تلقياه طوال فترة علاجها.
"هذه معجزة. توقع الأطباء أن يستغرق تعافيها ما لا يقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر، لكننا رأينا تغييرات واضحة في غضون أسبوع، بفضل نعمة الله وجهود الفريق الطبي. نحن ممتنون لكل من صلوا من أجلها"، قالت والدة فيلزا، وحثت جميع الآباء على توخي الحذر بشأن أعراض طفلهم، حتى عندما تبدو شائعة.