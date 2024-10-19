الشارقة: طفلة تتعافى بمعجزة من حالة عصبية نادرة

لكن الوضع تغير بشكل كبير عندما استيقظت فيلزا في صباح اليوم التالي وهي غير قادرة على التعرف على أي شخص. وفي حالة من الذعر، سارع والداها بنقلها إلى مستشفى برجيل التخصصي في الشارقة. وقال والدها، أبو الأفضل سيد محمد، الذي يعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008: "في المستشفى، بدأت ترتجف وتعاني من نوبات صرع، وسرعان ما تم إدخالها إلى وحدة العناية المركزة".