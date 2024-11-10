السكتة الدماغية تصيب الشباب في الإمارات بمعدلات مقلقة
يشعر الأطباء بالقلق إزاء ارتفاع عدد مرضى السكتة الدماغية الأصغر سناً، حيث يعاني حوالي 9000 إلى 12000 من سكان الإمارات العربية المتحدة من السكتة الدماغية كل عام - نصفهم تحت سن 45 عاماً، وهو أصغر بـ 20 عاماً من متوسط العمر العالمي البالغ 65 عاماً، وفقًا لدراسة حديثة أجراها معهد الشيخ خليفة للسكتة الدماغية (SKSI).
تم تسجيل حالتين مؤخراً في مستشفى زليخة الشارقة، إحداهما لرجل مقيم يبلغ من العمر 45 عاماً، وكان يتناول أدوية لعلاج مرض السكري، وكان مدخناً، وتعرض مؤخراً لضعف مفاجئ في الجانب الأيسر من وجهه وذراعه، وبعد الفحص السريري والشعاعي تبين أنه يعاني من سكتة دماغية حادة، وتم علاجه ثم تعافى.
كان هناك مريض آخر يبلغ من العمر 42 عاماً، يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويتناول أدوية غير منتظمة. كان يعاني من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم وجدول غذائي غير منتظم. أدى نمط حياته المستقر إلى إصابته بسكتات دماغية طفيفة متكررة. وقد وجد أنه يعاني من تضيق في أحد الشرايين الرئيسية في المخ، ومع الإدارة المثلى، أظهر تحسنًا كاملاً.
وقال الأطباء إن كلا المريضين يعانيان من عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وهي عوامل لا يمكن السيطرة عليها وتتفاقم بسبب نمط الحياة المستقرة.
السكتة الدماغية يمكن الوقاية منها
السكتة الدماغية هي ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في الإمارات العربية المتحدة بعد النوبة القلبية. وهي أيضًا أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة الدائمة. تحدث السكتة الدماغية بسبب الانسداد المفاجئ لإمدادات الدم إلى المخ عادةً بسبب جلطة دموية. يمكن أن يؤدي هذا إلى موت أنسجة المخ (الخلايا العصبية) في غضون دقائق ويسبب أعراض السكتة الدماغية.
وقال الدكتور "سانديب بوراتوكي"، استشاري الأشعة التداخلية في مستشفى دبي الدولي الحديث لصحيفة خليج تايمز : "السكتة الدماغية يمكن الوقاية منها".
وأضاف أن "الأفراد الذين يصابون بالسكتات الدماغية عادة ما يعانون من ضعف مفاجئ في الأطراف وصعوبة في الكلام أو صعوبة في إيجاد الكلمات وعدم القدرة على استخدام اليد أو الساق. وإذا وصل المريض إلى المستشفى أو مركز السكتة الدماغية خلال فترة زمنية محددة بأربع ساعات ونصف، يمكن إذابة الجلطة باستخدام الأدوية المعروفة باسم مذيبات الجلطات".
وأضاف أن "التقدم في علاج الجلطات الدموية يسمح بإزالة هذه الجلطات من الدماغ باستخدام شبكة معدنية خاصة (دعامة) أو مضخة تفريغ، ويتم تقديم هذا العلاج حتى ثماني ساعات من ظهور السكتة الدماغية، وفي بعض الحالات، حتى 24 ساعة"، مؤكدا: "يمكن الوقاية من السكتة الدماغية في 50 إلى 80 في المائة من المرضى بتعديل نمط الحياة، وهو أمر مهم للغاية في الوقاية من السكتة الدماغية".
التركيز على الجيل الأصغر
وأشارت الدكتورة "جين آن توماس"، أخصائية طب الأعصاب في مستشفى زليخة الشارقة، إلى أن "نسبة كبيرة من سكان الإمارات العربية المتحدة ينتمون إلى الفئة العمرية الأصغر سناً. وبالتالي، فإن ارتفاع معدل الإصابة بالسكتة الدماغية بين هذه الفئات العمرية الأصغر سناً أمر مثير للقلق حقاً".
وأضافت: "مثل معظم اضطرابات نمط الحياة التي أظهرت ارتفاعًا في العقود القليلة الماضية، ترتبط السكتة الدماغية بالعديد من العوامل القابلة للتعديل مثل نمط الحياة المستقر والنظام الغذائي والضغط في العمل. وفي السنوات القليلة الماضية، ارتبط كوفيد أيضًا بأحداث وعائية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية. كما ارتبط التدخين بخطر مضاعف للإصابة بالسكتة الدماغية".
وأكدت أنه "نظرًا للارتفاع في معدلات الإصابة والوفيات المرتبطة بمرضى السكتة الدماغية الشباب، فإن هذا يتطلب الاهتمام بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة والسيطرة على عوامل الخطر بدءًا من جيلنا الأصغر".
كما سلطت الدكتورة "بهارة بازويار"، أخصائية طب الأعصاب في مستشفى الكندي التخصصي بدبي، الضوء على "الاتجاه المقلق لمرضى السكتة الدماغية الأصغر سناً في الإمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ متوسط عمر بداية الإصابة الآن 45 عاماً".
وأشارت إلى أن "البيئة الحضرية الشديدة في البلاد تشجع على أسلوب حياة سريع الخطى يمكن أن يؤدي إلى التوتر، ونقص النشاط البدني، والاعتماد على الأنظمة الغذائية عالية السعرات الحرارية، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والسكري بين الشباب".
وأضافت أنه "يجب التركيز على التوعية والفحص المبكر لأن ذلك سيؤدي إلى تحديد عوامل الخطر بشكل أكثر تكرارا في الفئات العمرية الأصغر سنا".
يمكن أن تساعد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
قال الدكتور "فيكتور أوروتيا"، أستاذ علم الأعصاب السريري ومدير معهد الشيخ خليفة للسكتة الدماغية (SKSI)، إن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يساعدان في العثور على عوامل الخطر والعلاجات المستقبلية للسكتات الدماغية.
وقال لصحيفة الخليج تايمز : "نحن نعمل على توسيع نطاق المستشفيات باستخدام التطبيب عن بعد. وذلك حتى نتمكن من ضمان أن تكون حتى المستشفيات البعيدة مستشفيات جاهزة للسكتات الدماغية الحادة والتي يمكنها تحديد وعلاج السكتات الدماغية على الفور".
وأضاف الدكتور أوروتيا، الذي يشغل أيضًا منصب مدير مركز السكتة الدماغية الشامل بمستشفى جونز هوبكنز: "لقد عملنا مع العاملين في مجال الرعاية الصحية المحليين لتطوير نظام رعاية السكتة الدماغية. وعلى وجه التحديد، ساعدنا مستشفى توام على أن يصبح مركزًا للسكتة الدماغية الانضغاطية، وقمنا بزيارة منطقة الظفرة لمساعدة المستشفيات على الاستعداد لعلاج السكتة الدماغية".
وفي الوقت نفسه، قال الدكتور "أنوب نارندران"، أخصائي جراحة الأعصاب في مستشفى ميدكير رويال التخصصي: "يجب على الناس اتخاذ تدابير وقائية لتجنب مخاطر السكتة الدماغية. ويجب عليهم إجراء فحوصات صحية منتظمة لمراقبة ضغط الدم وسكر الدم ومستويات الكوليسترول لأن هذا يساعد في تحديد المخاطر وإدارتها في وقت مبكر".
وأضاف "بالإضافة إلى ذلك يجب عليهم الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والبقاء رطبًا وإدارة التوتر"، محذرًا من أن السكتة الدماغية خطيرة حقًا لأنها تأتي في كثير من الأحيان دون علامات تحذيرية.
كما حذر من ضرورة الحذر من السكتات الدماغية التي تتعافى من تلقاء نفسها. وقال: "هناك مجموعة فرعية من المرضى حيث كادت السكتة الدماغية أن تحدث أو كانت صغيرة لدرجة أن الشخص كان قادرًا على التعافي وظيفيًا على الفور، وبالتالي ظهرت الأعراض واختفت في غضون دقائق".
وأضاف أن "المرضى الذين يعانون من نوبة نقص تروية عابرة يكونون أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية في غضون 30 إلى 90 يومًا، كما أن مجموعة فرعية منهم تكون أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية في غضون 48 ساعة. لذا، بنفس الطريقة التي نوصي بها المرضى الذين يعانون من أعراض السكتة الدماغية بالذهاب إلى قسم الطوارئ لتوسيع الشرايين، نوصي أيضًا أي شخص يعاني من أعراض السكتة الدماغية التي تتحسن على الفور بالذهاب إلى قسم التمريض على الفور".