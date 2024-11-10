السكتة الدماغية تصيب الشباب في الإمارات بمعدلات مقلقة

وأضاف أن "التقدم في علاج الجلطات الدموية يسمح بإزالة هذه الجلطات من الدماغ باستخدام شبكة معدنية خاصة (دعامة) أو مضخة تفريغ، ويتم تقديم هذا العلاج حتى ثماني ساعات من ظهور السكتة الدماغية، وفي بعض الحالات، حتى 24 ساعة"، مؤكدا: "يمكن الوقاية من السكتة الدماغية في 50 إلى 80 في المائة من المرضى بتعديل نمط الحياة، وهو أمر مهم للغاية في الوقاية من السكتة الدماغية".