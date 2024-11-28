الذكاء الاصطناعي يغير وجه الرعاية الصحية في الإمارات: فرص وتحديات

قال "بريان دي فرانشيسكا"، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق للرعاية الصحية: "يقضي الأطباء الآن الكثير من الوقت خلف الكمبيوتر لتسجيل كل ما يقوله المريض وتوثيق الأعراض. وستتضمن التكنولوجيا الجديدة 12 ميكروفوناً في العيادة لتسجيل كل ما يقوله الطبيب والمريض ونسخه فوراً. وهذا يخفف الكثير من العبء عن الطبيب ويساعده على التركيز أكثر على المريض".

وكان يتحدث في قمة مستقبل الرعاية الصحية، التي نظمتها صحيفة الخليج تايمز يوم الأربعاء في فندق "جي دبليو ماريوت" في دبي مارينا. وناقش المنتدى، الذي يعد منصة لمهنيي الرعاية الصحية، كيفية مواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه الصناعة واستغلال الفرص القادمة.

تم الترويج للذكاء الاصطناعي باعتباره التكنولوجيا التي من شأنها أن تغير وجه الرعاية الصحية بعدة طرق.