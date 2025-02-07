الخوف من النجاح: عدو خفي يعيق الطموحات
في السعي نحو النمو الشخصي والمهني، يكون لدينا جميعاً تلك اللحظات التي نشعر فيها بالحاجة إلى التقدم والوصول إلى إمكاناتنا الكاملة. ولكن، كما ذكرت، قد تكون الحواجز العقلية هي التي توقفنا عن المضي قدماً أكثر من أي شيء آخر. إن الخوف من النجاح، الذي يمكن أن يكون غير مدرك تماماً أحياناً، هو أحد تلك الحواجز التي لا ننتبه إليها بشكل كافٍ.
حين نواجه فرصة للنجاح أو التقدم، قد يبدأ الخوف في الظهور في صورة تساؤلات داخلية: "ماذا سيحدث إذا نجحت؟ هل سأكون قادراً على التعامل مع المسؤولية؟ هل سأظل كما أنا بعد تحقيق ذلك النجاح؟" هذا النوع من التفكير يمكن أن يجعلنا نبتعد عن الفرص التي من المفترض أن تعزز حياتنا.
"شيلي بوسورث" تقدم وجهة نظر مثيرة في علم النفس المتعلق بالعقبات النفسية التي تقف في طريق نجاحنا. بينما يعترف الكثير منا بالخوف من الفشل، فإن الخوف من النجاح يظل خفياً في الغالب ولكنه قوي جداً في تأثيره على قراراتنا وأفعالنا.
توضح بوسورث أن الخوف من النجاح ليس بالضرورة متعلقاً بمجرد الوصول إلى الأهداف أو التميز، بل يتعلق بتغيير الهوية والتحديات التي قد تطرأ بعد الوصول. قد يشعر الشخص بعد النجاح بعبء المسؤوليات الجديدة، أو بتوقعات أعلى من الآخرين، أو حتى بالقلق من عدم القدرة على الحفاظ على النجاح. قد يتسبب ذلك في الهروب من الفرص أو حتى في عدم السعي وراء أهداف كبيرة.
وتوضح أنه في حين قد نرغب في تحقيق أهدافنا، فإن القلق الأعمق لا يتلخص في الفشل، بل في العواقب غير المعروفة للنجاح الفعلي. إن فكرة التغيير ــ سواء كانت مهنة جديدة، أو ترقية، أو تحولاً في الحياة الشخصية ــ قد تكون شاقة لأنها تتطلب منا أن نترك وراءنا الأمان والألفة التي يوفرها الوضع الراهن. إن الخوف مما قد يجلبه النجاح مثل العلاقات المتغيرة أو زيادة المسؤوليات لا يتم الاعتراف به في كثير من الأحيان، ولكنه قد يكون مشلولاً تماماً مثل الخوف من الفشل.
كما توضح شيلي" على سبيل المثال، ربما تكون قد بقيت في نفس الوظيفة لعدة سنوات - وهذا في حد ذاته ليس خطأ، لكنك الآن لم تعد تجد فيها الرضا. ثم تجد شيئاً أكبر وأفضل ترغب في التقدم نحوه، لكنك تشعر أنك لا تستطيع اتخاذ تلك الخطوة. في هذا الموقف، قد تكون بعض المخاوف غير معلنة مثلاً أنك قد تكسب أكثر من شريكك، أو أنك ستضطر لترك زملائك المقربين، أو أنك ستقضي وقتاً أطول بعيداً عن المنزل. في النهاية، أنت تخشى التغيير الذي سيحدث عندما تنتقل من مكانك الحالي إلى مكان تريد أن تكون فيه. ما نريده هو ما لا نملكه أو لا نفعله أو لا نشعر به في الوقت الحالي. ورغم أن فكرة الفشل غير مريحة، إلا أنها تعني أن الأمور ستبقى على حالها. أنت في موقف تشعر فيه بالأمان والألفة. في حين أن التغيير قد يؤثر على علاقاتنا ومسؤولياتنا، فإنه قد يغير كل شيء نعرفه، وهذا قد يكون أمراً مرهقاً. قلق آخر هو أننا قد لا نتمكن من التعامل مع ما طلبناه، وقد نفشل في النهاية. وهنا تتجسد المقولة: "كلما صعدت إلى الأعلى، كلما سقطت أكثر". نحن لا نحب عدم اليقين، لذا نصبح ماهرين في خلق قصص في أذهاننا تتوقع أسوأ السيناريوهات. هذه طريقة لحماية أنفسنا حيث نقرر ألا نحاول ونخبر أنفسنا أن البقاء في مكاننا هو الخيار الآمن. كل هذا هو أمر مهم يجب أن نأخذه في اعتبارنا، حتى نتمكن من التعامل مع معتقداتنا المحدودة وتغيير طريقة تفكيرنا لتحقيق رضا حقيقي ومستدام." .
نصائح شيلي للمضي قدماً:
اعمل على تحسين عقليتك: كما هو الحال في العديد من جوانب الحياة، تتشكل مشاعرنا تجاه النجاح والفشل بناءً على عقليتنا. هذا يتعلق بما نعتقده عن أنفسنا وعن العالم من حولنا ومكانتنا فيه. وبالطبع، هذا يؤثر بشكل مباشر على تصرفاتنا وسلوكنا. الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير. بمجرد أن تدرك ما يحدث، يمكنك تعلم كيفية التعامل معه بطرق أكثر إيجابية وفعالية.
تحدَّ صوتك الداخلي: كن صادقاً مع نفسك بشأن أي أنماط تفكير سلبية قد تمنعك من اتخاذ خطوات جديدة. هل ما تفكر فيه هو الحقيقة؟ هل لديك دليل على أنك تفتقر إلى المؤهلات اللازمة، أو أن شيئاً سيئاً سيحدث، أو أن الناس سيحكمون عليك بطريقة سلبية؟ تذكر أن أفكارك ليست بالضرورة حقائق، وفي كثير من الأحيان، العكس هو الأقرب للصواب.
غيّر روايتك: إذا كان بإمكانك أن تقول لنفسك شيئاً سلبياً، يمكنك أيضاً أن تقول لنفسك شيئاً إيجابياً. قد يكون الأمر صعباً في البداية، لأن تغيير المعتقدات المحدودة يتطلب وقتاً، ولكن ابدأ بالتركيز على الأمثلة التي شهدت فيها تغييرات كبيرة أدت إلى نتائج إيجابية.
كن واضحاً بشأن ما تريده ولماذا: المفتاح للتغلب على الشك هو التركيز على الفائدة التي سيجلبها التغيير. على سبيل المثال، لماذا تريد الترقية وما الذي ستضيفه من تغييرات إيجابية في حياتك؟ صحيح أنه قد تكون هناك تحديات، ولكن عندما تكون واضحاً بشأن هدفك، فإنك تدرك أن الجهد يستحق العناء، وأن رغبتك ستتغلب على خوفك.
في مجتمع حيث يعتاد الكثير منا على الاحتفاظ بأحلامنا وطموحاتنا لأنفسنا، فمن السهل جداً تركها تتلاشى في شوق. لكن لا تدع هذا يصبح واقعك: اعترف به وتحداه وغيّره.
إن دوافعك شخصية للغاية، ولها مبرراتها. قد يبدو هذا مألوفاً، لكن لا أحد يريد أن يستيقظ يوماً ما ويتمنى لو أنه سعى لتحقيق أحلامه. الفشل والنجاح مرتبطان ببعضهما البعض بطبيعتهما، لكن المهم هو التمييز بين المخاوف التي تحميك وتلك التي تعيقك. عندما تتمكن من القيام بذلك، ستكون قد اتخذت الخطوة الأولى نحو بناء حياة تحبها وتستحقها حقاً.