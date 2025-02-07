الخوف من النجاح: عدو خفي يعيق الطموحات

في السعي نحو النمو الشخصي والمهني، يكون لدينا جميعاً تلك اللحظات التي نشعر فيها بالحاجة إلى التقدم والوصول إلى إمكاناتنا الكاملة. ولكن، كما ذكرت، قد تكون الحواجز العقلية هي التي توقفنا عن المضي قدماً أكثر من أي شيء آخر. إن الخوف من النجاح، الذي يمكن أن يكون غير مدرك تماماً أحياناً، هو أحد تلك الحواجز التي لا ننتبه إليها بشكل كافٍ.

حين نواجه فرصة للنجاح أو التقدم، قد يبدأ الخوف في الظهور في صورة تساؤلات داخلية: "ماذا سيحدث إذا نجحت؟ هل سأكون قادراً على التعامل مع المسؤولية؟ هل سأظل كما أنا بعد تحقيق ذلك النجاح؟" هذا النوع من التفكير يمكن أن يجعلنا نبتعد عن الفرص التي من المفترض أن تعزز حياتنا.

"شيلي بوسورث" تقدم وجهة نظر مثيرة في علم النفس المتعلق بالعقبات النفسية التي تقف في طريق نجاحنا. بينما يعترف الكثير منا بالخوف من الفشل، فإن الخوف من النجاح يظل خفياً في الغالب ولكنه قوي جداً في تأثيره على قراراتنا وأفعالنا.

توضح بوسورث أن الخوف من النجاح ليس بالضرورة متعلقاً بمجرد الوصول إلى الأهداف أو التميز، بل يتعلق بتغيير الهوية والتحديات التي قد تطرأ بعد الوصول. قد يشعر الشخص بعد النجاح بعبء المسؤوليات الجديدة، أو بتوقعات أعلى من الآخرين، أو حتى بالقلق من عدم القدرة على الحفاظ على النجاح. قد يتسبب ذلك في الهروب من الفرص أو حتى في عدم السعي وراء أهداف كبيرة.

وتوضح أنه في حين قد نرغب في تحقيق أهدافنا، فإن القلق الأعمق لا يتلخص في الفشل، بل في العواقب غير المعروفة للنجاح الفعلي. إن فكرة التغيير ــ سواء كانت مهنة جديدة، أو ترقية، أو تحولاً في الحياة الشخصية ــ قد تكون شاقة لأنها تتطلب منا أن نترك وراءنا الأمان والألفة التي يوفرها الوضع الراهن. إن الخوف مما قد يجلبه النجاح مثل العلاقات المتغيرة أو زيادة المسؤوليات لا يتم الاعتراف به في كثير من الأحيان، ولكنه قد يكون مشلولاً تماماً مثل الخوف من الفشل.