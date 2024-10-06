الجولة الوردية: ترفع الوعي بسرطان الثدي عبر الإمارات

ومن بين هؤلاء بيسان أبو زينب، التي شاركت لأول مرة في الجولة الوردية، تحدثت بصراحة عن تأثير سرطان الثدي على حياتها الشخصية، وكشفت أن والدتها تم تشخيصها بهذا المرض في عام 2012، إلى جانب أحد أفراد الأسرة.