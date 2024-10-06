الجولة الوردية: ترفع الوعي بسرطان الثدي عبر الإمارات
سيتجول أكثر من 150 من راكبي الدراجات الهوائية من الرجال والنساء في شوارع دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر في النسخة الثانية من "الجولة الوردية"، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
تم إطلاق جولة الدراجات في عام 2023 كحدث لمدة يوم واحد من قبل"لوس حبيبي" Los Habibis - وهي مجموعة مجتمعية لركوب الدراجات مقرها دبي - لصالح Pink Caravan، وهي مبادرة من قبل أصدقاء مرضى السرطان (FOCP) تركز على التوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر عنه.
وفي هذا العام، توسعت الجولة لتشمل ثلاثة أيام، تقام في 13 و19 و26 أكتوبر/تشرين الأول. وسيمر الدراجون عبر الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ودبي. وستضم كل جولة قرية للمشاركين عند نقطة البداية، حيث تقدم الدعم والمرطبات وفرصة للدراجين لمعرفة المزيد عن المبادرات المجتمعية التي تطلقها جمعية أصدقاء مرضى السرطان.
وقال روبرت ريستو، مؤسس لوس حبيبي، إن قرار توسيع الجولة الوردية هذا العام جاء بعد الاستجابة الساحقة للنسخة الأولى، مع حرص المزيد من راكبي الدراجات على المشاركة.
وقال رستو "لقد بدأنا بـ 60 راكب دراجات في العام الماضي، ولكن عندما خططنا لحدث هذا العام، أذهلنا عدد الأشخاص من المجتمع الذين أرادوا الانضمام".
تم اختيار المشاركين في الجولة الوردية من خلال عملية تسجيل، حيث اقتصرت المشاركة على الدراجين المتوسطين والمتقدمين القادرين على قطع المسافات. وسيقود الحدث دراجين محترفين وبدعم من مرافقي الشرطة وسيارات الإسعاف وفريق فني لضمان سلامة المشاركين.
وأضاف ريستو: "كنا نريد أيضًا توسيع نطاق حملتنا التوعوية، ولهذا السبب نغطي الآن أربع إمارات. ومن المذهل أن نرى كيف نمت هذه الحملة. لدينا راكبو دراجات لا يتجاوز عمرهم 12 عامًا يكرسون عطلات نهاية الأسبوع لتسليط الضوء على قضية تؤثر على حياة العديد من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة".
مشاركة القصص الشخصية
يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان انتشاراً على مستوى العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً للمرصد العالمي للسرطان، يشكل سرطان الثدي 21% من جميع حالات السرطان التي يتم تشخيصها.
ويتردد صدى هذا التأثير الشامل بعمق داخل مجتمع ركوب الدراجات، حيث شارك العديد من المشاركين في الجولة قصصًا شخصية لأفراد الأسرة والأصدقاء الذين تأثروا بالمرض.
ومن بين هؤلاء بيسان أبو زينب، التي شاركت لأول مرة في الجولة الوردية، تحدثت بصراحة عن تأثير سرطان الثدي على حياتها الشخصية، وكشفت أن والدتها تم تشخيصها بهذا المرض في عام 2012، إلى جانب أحد أفراد الأسرة.
"من الضروري تذكير النساء سنويًا بأهمية إجراء الفحوصات الدورية لمنع حدوث المزيد من المضاعفات. تتمتع الجولة الوردية بإمكانية زيادة الوعي، وخاصة بين جيل الشباب، حول أهمية العناية بصحتهن والبقاء على اطلاع بخيارات العلاج المتطورة المتاحة"، قالت مصممة الديكور الداخلي البالغة من العمر 34 عامًا والتي بدأت ركوب الدراجات مع مجتمع ركوب الدراجات Los Habibis في عام 2023.
مارتن نيكولينكو، أحد أصغر المتسابقين في الجولة، لديه أيضًا صديق للعائلة يتعافى من سرطان الثدي.
"إنه لأمر محزن دائمًا عندما يتم تشخيص إصابة شخص قريب منك بالسرطان. إن المبادرات مثل الجولة الوردية ضرورية لنشر الوعي حول التشخيص المبكر والوقاية"، كما أشارت راكبة الدراجات البالغة من العمر 12 عامًا والتي بدأت هذه الرياضة قبل أربع سنوات بهدف أن تصبح رياضية محترفة.
وجد مارتن أن رحلة العام الماضي كانت مجزية للغاية ويشعر بسعادة غامرة للمشاركة مرة أخرى مع المزيد من راكبي الدراجات. "في العام الماضي، ركبنا الدراجات إلى القرية العالمية وقمنا بجولة فيها. أنا متحمس لزيارة أماكن جديدة وممتن لقدرتي على المساهمة في هذه القضية المهمة في عمري".
معالجة المفاهيم الخاطئة
وقالت فندا زيبراكوفا المقيمة في دبي والتي شاركت في الجولة الوردية الأولى وتعود هذا العام، إن رؤية راكبي الدراجات وهم يرتدون اللون الوردي في جميع أنحاء المدينة أثار محادثات صادقة وساعد في معالجة المفاهيم الخاطئة حول سرطان الثدي.
وقالت المعلمة الرياضية البالغة من العمر 35 عامًا: "بصفتنا نساء، من الضروري أن نكون جزءًا من مبادرات مثل هذه للحد من الوصمة المحيطة بالمرض. إن الرؤية تثقف المزيد من الناس وتؤكد على أهمية التشخيص المبكر".
وقالت زيبراكوفا إنها تشعر بحافز أكبر لرفع مستوى الوعي لأن جدتها نجت من سرطان الثدي. وأضافت: "بفضل التدخل المبكر، أصبحت تتمتع بصحة جيدة الآن. وكانت إحدى اللحظات المؤثرة أثناء الرحلة عندما طُلب منا تثبيت رسائل على قمصاننا لشخص نعرفه متأثر بالمرض. لقد أهديت رحلتي لجدتي، التي أظهرت قوة لا تصدق في تعافيها".
ستتمركز القافلة الوردية في قرية المشاركين في اليوم الأول من الرحلة لتثقيف الجمهور حول سرطان الثدي، حيث ستقدم العيادات المتنقلة فحوصات مجانية للرجال والنساء. كما ستشارك القافلة معلومات حول الوقاية من السرطان، والفحص الذاتي، وأهمية الفحوصات الطبية الدورية، والمزيد من المعلومات حول دعمها المستمر للمجتمع.
وقال راشد العميري، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، إن القافلة الوردية نجحت على مدى السنوات الـ12 الماضية في كسر المحظورات ورفع الوعي بسرطان الثدي. وأضاف أن المبادرات مثل الجولة الوردية تشكل أهمية بالغة في توسيع نطاق الرسالة إلى جماهير جديدة ومتنوعة.
وأضاف أن "سرطان الثدي هو أحد أنواع السرطان القليلة التي يمكن اكتشافها مبكرا دون الحاجة إلى إجراءات جراحية، وعندما يتم اكتشافه مبكرا فإن فرص شفاء المرضى تصل إلى 98%".
وأضاف قائلاً: "نأمل أن تلقى هذه المبادرة، من خلال منصات غير تقليدية، صدى لدى مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وأن تلهم مجموعات الهواة الأخرى لبدء محادثات حول سرطان الثدي ضمن دوائرهم الخاصة".