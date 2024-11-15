التمارين الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع: فوائد ومخاطر

وقد أوضح كارل داريان، وهو رياضي أوليمبي سابق ومؤسس عيادة الحركة والعافية FlexoFix، سبب أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وقال: "الحقيقة هي أن أجسامنا تحتاج إلى صيانة مناسبة كل يوم، وجزء كبير من ذلك هو الحركة. عندما يظل جسمك غير نشط في الغالب خلال الأسبوع - جالسًا على مكتب أو على الأريكة أو في السيارة ثم يواجه فجأة تمرينًا مكثفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد يكون ذلك بمثابة صدمة حقيقية للنظام. وهذا يجعلك عرضة لتراكم حمض اللاكتيك المفرط، وعدم الراحة العضلية والألم، وحتى الإصابة".