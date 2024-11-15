التمارين الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع: فوائد ومخاطر

تعمل "صفا ج". المقيمة في دبي في شركة مالية، وغالبًا ما تعمل من 12 إلى 18 ساعة يوميًا، وتعود إلى المنزل لتناول الطعام والنوم فقط. وتقول: "ليس لدي وقت حتى للتسوق، لذا ليس لدي وقت لممارسة الرياضة بالتأكيد. الشيء الوحيد الذي يمكنني القيام به هو جلسة واحدة في صالة الألعاب الرياضية خلال عطلة نهاية الأسبوع ولعبة بادل. آمل فقط أن يكون هذا كافيًا للحفاظ على صحة جسدي".
لا يتمكن العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة مثل صفا من ممارسة التمارين الرياضية إلا في عطلات نهاية الأسبوع بسبب متطلبات العمل والحياة اليومية المزدحمة. ولكن هل هذا كافٍ للحفاظ على الصحة؟
وقالت الدكتورة "سواتي براساد"، أخصائية الطب الباطني في عيادة أستر رويال، وسط المدينة: "إن ممارسة التمارين الرياضية في عطلات نهاية الأسبوع فقط يمكن أن توفر بعض الفوائد الصحية، خاصة بالمقارنة مع عدم النشاط تمامًا". "يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، فإن كثافة وثبات التمارين الرياضية في عطلات نهاية الأسبوع أمران أساسيان. في حين أنه يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات والرفاهية العقلية، إلا أنه لا يحقق نفس الفوائد طويلة المدى مثل ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ومستمر طوال الأسبوع".
وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي تنطلق فيه النسخة الثامنة من تحدي دبي للياقة البدنية في المدينة. وتدعو المبادرة، التي يرأسها سمو ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، السكان إلى ممارسة 30 دقيقة من الحركة كل يوم.
وفقًا لرادوسلاف ليسنياك، المدرب الشخصي الذي يعمل في Fitness First Marina Gate، يجب تشجيع أي نوع من الحركة. وقال: "ممارسة الرياضة في عطلات نهاية الأسبوع فقط أمر شائع جدًا بالنسبة للأفراد الذين لديهم جداول زمنية مرهقة خلال الأسبوع. ومع ذلك، هناك خطر أعلى محتمل للإصابة أو الإرهاق إذا لم يتم التعامل مع الأمر بعناية".
وقال المغترب البولندي إن ممارسة التمارين الرياضية بشكل أكثر تكرارًا خلال الأسبوع هي الحل الأمثل، إن أمكن. وقال: "نصيحتي للأشخاص الذين يكافحون لإيجاد الوقت خلال الأسبوع لممارسة التمارين الرياضية بسيطة - دمج جلسات أقصر وأكثر كثافة. حتى التمرين عالي الكثافة لمدة 20 دقيقة يمكن أن يقدم فوائد كبيرة. خطط لتمارينك الرياضية مثل المواعيد وتعامل مع التمارين الرياضية باعتبارها التزامًا غير قابل للتفاوض في جدولك اليومي".
وقد أوضح كارل داريان، وهو رياضي أوليمبي سابق ومؤسس عيادة الحركة والعافية FlexoFix، سبب أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وقال: "الحقيقة هي أن أجسامنا تحتاج إلى صيانة مناسبة كل يوم، وجزء كبير من ذلك هو الحركة. عندما يظل جسمك غير نشط في الغالب خلال الأسبوع - جالسًا على مكتب أو على الأريكة أو في السيارة ثم يواجه فجأة تمرينًا مكثفًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد يكون ذلك بمثابة صدمة حقيقية للنظام. وهذا يجعلك عرضة لتراكم حمض اللاكتيك المفرط، وعدم الراحة العضلية والألم، وحتى الإصابة".
وأضاف أن الحركة المنتظمة فقط هي التي ستمنحك الفوائد الصحية العديدة لممارسة الرياضة، مثل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والتدهور المعرفي.
وأوضح رادوسلاف أن إحدى الطرق لإيجاد الوقت لممارسة الرياضة هي "تنفيذ التنقل النشط مثل المشي أو ركوب الدراجة في منتصف الطريق إلى العمل أو استخدام السلالم بدلاً من المصاعد" لضمان الحركة. وقال إنه من المهم أن يجد الناس تمارين رياضية يستمتعون بها. وقال: "ستكون الأنشطة التي تجدها ممتعة أسهل في الالتزام بها وأكثر استدامة".
وأضاف كارل أنه للحصول على أقصى استفادة من تلك الجهود المبذولة في عطلة نهاية الأسبوع، كان من المهم "إيجاد طرق لإضافة أنشطة الصيانة البسيطة خلال الأسبوع، مثل المشي والتمدد، بالإضافة إلى فحوصات إعادة التأهيل البدني المنتظمة".