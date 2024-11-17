التقدم في السن برشاقة: تعزيز الثقة والجمال الطبيعي في مواجهة معايير الجمال غير الواقعية

تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير على كيفية إدراكنا للجمال والشيخوخة. كل يوم، نرى مؤثرين يعرضون بشرة مثالية، أو ملامح شبابية، أو تحولات جراحية. في حين أن هذه الصور يمكن أن تلهم، إلا أنها يمكن أن تخلق أيضاً ضغطاً للامتثال لمعايير الجمال غير الواقعية. يتم تحرير العديد من هذه المنشورات بشكل كبير أو تعرض نتائج العمليات الجراحية التي لا تتم مناقشتها علنًا، مما يشوه ما نعتبره شيخوخة طبيعية.