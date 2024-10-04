الإمارات: لقاحات وإجراءات وقائية من الفيروس المخلوي التنفسي

وعلى المستوى الإقليمي، يجري تنفيذ العديد من المبادرات لمنع انتشار الفيروس، مع التركيز بشكل أساسي على الأطفال الصغار المعرضين لخطر الإصابة.

وقد تمت الموافقة على لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي لكبار السن في العديد من الدول، وتم تسجيلها مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة لمنع انتشار العدوى بين الفئات السكانية المعرضة للخطر. كما يتم تنفيذ العديد من حملات التوعية العامة لتثقيف الناس حول استراتيجيات منع الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي وأعراضه والحاجة إلى التدخل الطبي المبكر. كما يتم تنفيذ تدابير صارمة لمكافحة العدوى في المرافق الصحية لمنع انتشار الفيروس داخل المستشفيات.

وعلى المستوى العالمي والإقليمي، يتم تطوير لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي للأطفال، حيث تخضع العديد من المتغيرات حالياً للتجارب السريرية. وعلاوة على ذلك، يُنصح باستخدام الأجسام المضادة أحادية النسيلة مثل "باليفيزوماب" للأطفال الرضع المعرضين للخطر، وتمت الموافقة مؤخراً على "نيرسيفيماب" كإجراء وقائي لجميع الأطفال في أمريكا الشمالية والعديد من الدول الأوروبية. وعلى نحو مماثل، تعمل الشراكات مع المنظمات العالمية، مثل منظمة الصحة العالمية، على تسهيل المراقبة والإبلاغ وإدارة عدوى الفيروس المخلوي التنفسي بكفاءة.